Россия выталкивает белорусские НПЗ в рынок 5 Татьяна Маненок, «Белрынок»

11.01.2019, 10:35

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Какими будут последствия налогового маневра для Беларуси.

Чтобы в условиях налогового маневра белорусские НПЗ могли оставаться крупными экспортерами, они обязаны в ближайшее время приблизиться к технологическому уровню европейских заводов и далее умудриться не отстать от них. Если с этой задачей не справиться, заводам придется снижать объемы переработки сырья и сокращать экспорт.

Бюджет-2019 смирился с нефтяными потерями

В основу белорусского бюджета-2019 положен консервативный сценарий развития экономики, предусматривающий рост ВВП на 2,1%, среднегодовую инфляцию на уровне 5,3% при цене нефти 60 долларов за баррель.

Компенсация за проведение налогового маневра в нефтяной сфере в белорусском бюджете-2019 не предусмотрена, вследствие чего потери бюджета оцениваются в 300-315 млн. долларов (231,6 млн. долларов — потери от снижения вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты, еще около 100 млн. долларов – потери от снижения акцизов на нефтепродукты). Затем потери будут нарастать и за 5 лет составят, согласно прогнозным оценкам, 10-11 млрд. долларов.

Ожидается, что к 2024 году, после завершения налогового маневра, Россия полностью лишит Беларусь нефтяных преференций. Пока же в белорусском бюджете-2019 они есть, и весьма значительные. Предполагается, что от вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты бюджет получит 1,4 млрд. рублей (627,2 млн. долларов), а также деньги от перетаможки российской нефти в объеме 1,16 млрд. рублей (522,6 млн. долларов).

Эти деньги Беларусь получит при средней за год цене нефти Urals 60 долларов за баррель. Если нефть подорожает, нефтяных поступлений будет больше. Отметим, что в 2018 году средняя цена нефти марки Urals сложилась на уровне 70,01 доллара за баррель (+32% к 2017 году). В декабре 2018 года она составила 57,59 долларов за баррель (минус 9,5% к декабрю 2017 года). В январе цены на нефть Urals колеблются в диапазоне 52-55 долларов за баррель.

Финансовая ситуация на НПЗ стабилизировалась

Для белорусских НПЗ 2018 год был непростым. Примерно год, с ноября 2017 года, заводы работали в убыток. Основные причины – рост цен на нефть и заметное отставание от них стоимости нефтепродуктов на внутреннем рынке. Прибыль, которую заводы получали от экспорта нефтепродуктов, не компенсировали их затраты вследствие роста цен на нефть, большой закредитованности (на оплату кредитов уходит около половины выручки НПЗ).

Но в третьем квартале 2018 года финансовые результаты НПЗ улучшились, а по итогам года оба завода сработали, судя по всему, с прибылью. Как и планировалось, в прошлом году они переработали 18,2 млн. тонн нефти. Глубина переработки нефти на Мозырском НПЗ составила в 2018 году около 78%, на «Нафтане» — 72%.

Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков во время визита 30 декабря на «Нафтан» вице-премьера Беларуси Игоря Ляшенко сообщил, что «Нафтан», несмотря на сложные условия, по итогам 2018 года смог обеспечить прибыль от реализации продукции.

Мозырский НПЗ в финансовом плане чувствует себя более устойчиво. Завод еще в 2017 году повысил производительность установки каталитического крекинга, что позволило ему в 2018 году увеличить выход светлых нефтепродуктов и получить дополнительную прибыль. В 2017 году завод начал реализацию алкилата как отдельной товарной продукции, а в 2018 году значительно нарастил его продажи. Также Мозырский НПЗ вывел на рынок метил-трет-бутиловый эфир. «Цена данных продуктов превышает стоимость бензина, и это дает заметный экономический эффект», — отметил генеральный директор Мозырского НПЗ Виталий Павлов в статье, опубликованной в «Вестнике Белнефтехима».

Кроме того, в декабре 2018 года Мозырский НПЗ начал реализацию кубового продукта установки каталитического крекинга — товарной продукции, которой до сих пор не было в ассортименте предприятия (используется в производстве техуглерода).

По словам В. Павлова, завод постоянно совершенствует производственный процесс. Только на оптимизации схемы производства и приготовления товарных бензинов предприятие получило существенный экономический эффект. Если раньше 92-й бензин выпускался только одного вида, то сейчас он производится с оксигенатами и без оксигенатов, с различным значением давления насыщенных паров для внутреннего рынка и для экспорта в южные страны. Завод приступает к реализации пропан-пропиленовой фракции (это тоже компонент бензинового пула). «Все это позволяет нам повышать эффективность работы предприятия. Благодаря ряду мероприятий, в том числе по снижению затрат, удалось получить дополнительную прибыль в размере примерно 70 млн. рублей», — отметил В. Павлов.

В конце декабря 2018 года Мозырский НПЗ провел эмиссию ценных бумаг (облигаций) — Банк БелВЭБ осуществил сделку выкупа облигаций завода на сумму 52,87 млн. евро. Это позволило НПЗ получить дополнительные ресурсы для финансирования инвестиционной программы.

Мозырский НПЗ стал пионером в Беларуси в использовании новой информационной технологии блокчейн. В ноябре 2018 года в Беларуси была проведена первая международная сделка по банковской гарантии с применением технологии блокчейн, участниками которой выступили Мозырский НПЗ, Приорбанк, компания «Газпром нефть» и российский Райффайзенбанк. Технология блокчейн позволяет заводу более оперативно производить расчеты, ускорять документооборот, а также снижать издержки.

Вызов для белорусских НПЗ

Белорусские НПЗ с 2015 года работают в условиях налогового маневра России, в результате которого цена нефти для них постепенно приближается к мировой (сейчас она составляет около 80% от мировой цены). В пояснительной записке к белорусскому бюджету-2019 отмечается, что с учетом предусмотренных параметров налогового маневра цена нефти для Беларуси (при мировой цене нефти 70 долларов за баррель) будет увеличиваться на 16,4 долларов за тонну каждый год.

Но если раньше белорусские заводы работали примерно в одинаковых условиях с российскими НПЗ с точки зрения господдержки, то с 2019 года ситуация изменилась. Российское правительство в условиях продолжения налогового маневра предложило своим НПЗ пакет компенсирующих мер.

Аналогичных мер белорусское правительство предложить не смогло, тем не менее, в 2019 году НПЗ получили определенную поддержку. В Беларуси с 1 января 2019 года на 25% снижены акцизы на бензин и дизельное топливо, при этом ставки акцизов на топливо снижены сразу на весь год, без разбивки на полугодия. Господдержка сэкономит для НПЗ около 100 млн. долларов и поможет сдержать повышение цен на внутреннем рынке. Однако эта мера целиком не снимет проблем, с которыми столкнуться НПЗ в условиях завершения налогового маневра и неравной конкуренции с российскими НПЗ.

Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в конце прошлого года заявил, что «Белнефтехим» с учетом изменений в 2019 году условий поставки нефти и нефтепродуктов из России проработал меры «для обеспечения функционирования отрасли при любом повороте событий». «Для себя мы просчитывали различные сценарии и готовы принять меры, позволяющие обеспечить функционирование отрасли при любом повороте событий», — сказал А. Рыбаков в интервью «Вестнику Белнефтехима».

Сейчас поставки российской нефти на белорусские НПЗ продолжаются в штатном режиме, цена на нефть сформирована с учетом налогового маневра. То есть, вне зависимости от мировой нефтяной конъюнктуры для белорусских НПЗ она будет выше примерно но 20 долларов за тонну.

Белорусские НПЗ должны готовиться к работе в рыночных условиях

Не получив компенсации за налоговый маневр, белорусское правительство ориентирует отечественные НПЗ снижать издержки и готовиться работать в рыночных условиях. При этом первостепенная задача — модернизация обоих заводов. Стоимость инвестпроектов на «Нафтане» оценена в 1,64 млрд. долларов, на Мозырском НПЗ — 1,735 млрд. долларов Срок завершения этапных инвестпроектов на обоих НПЗ обозначен четко: 7 ноября 2019 года. Чтобы уложиться в этот срок, на новостройках ежедневно ведется мониторинг работ, поставок материалов и оборудования.

На «Нафтане» строится комплекс установок замедленного коксования (КЗК), который состоит из цепочки пяти взаимосвязанных установок. Проект уже реализован на 70%. «Нафтан» финансирует масштабный инвестпроект за счет своих средств, кредитов Банка развития, других белорусских и иностранных банков.

В конце сентября 2018 года на «Нафтане» введен в эксплуатацию очередной производственный объект КЗК – модернизированная установка «Гидроочистка №2». Прежние мощности «Гидроочистки №2» были рассчитаны на выпуск 1,2 млн. тонн малосернистого дизельного топлива в год, сейчас ее производительность увеличилась на четверть. Теперь весь объем дизтоплива производства «Нафтан» отвечает международным требованиям — стандарту Евро-5 с ультранизким содержанием серы «В качестве экономического эффекта от реализации этого проекта «Нафтан» ежегодно будем получать примерно 20 млн. долларов», — рассказал генеральный директор «Нафтана» Александр Демидов «Вестнику Белнефтехима».

Сейчас на «Нафтане» на подходе еще один важный технологический объект КЗК — установка по производству водорода, где уже ведутся пусковые работы.

По словам А. Демидова, 2019 год для «Нафтана» будет самым ответственным за последние десятилетия. «Мы видим возможным завершение строительно-монтажных работ, позволяющих начать пусконаладку на объектах в установленные сроки — до 7 ноября 2019 года», — сказал А. Демидов.

Завершение масштабной модернизации решит ряд важных задач по дальнейшему технологическому развитию «Нафтана». Завод планирует увеличивать объем производства моторных топлив и поставлять на рынок качественный белорусский нефтяной кокс. Глубокая переработка нефтяных остатков повысит энергоэффективность технологических процессов и оптимизирует эксплуатационные затраты завода. Но, главное, подчеркивает А. Демидов, реализация этого проекта приблизит «Нафтан» к мировым показателям: глубина переработки нефти достигнет 90-92%, выход светлых нефтепродуктов составит до 65%, благодаря чему предприятие сможет выпускать продукты с большей добавленной стоимостью.

Один из ключевых проектов программы развития Мозырского НПЗ — строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Оil). Фактически на Мозырском НПЗ строится новый завод, который в качестве сырья будет использовать неликвидные темные остатки переработки (мазут, гудрон) и получать светлые нефтепродукты и мазут с содержанием серы до 1% (при сегодняшних 2,5-3%).

Модернизацию Мозырского НПЗ намечено также завершить к 7 ноября 2019 года. После завершения проектов нынешней программы глубина переработки нефти на Мозырском НПЗ должна вырасти с 74-78% до 88-90%, отбор светлых нефтепродуктов — с 58-63% до 65-67%. Индекс Нельсона увеличится с 7,7 до 11,9.

В «Белнефтехиме» рассчитывают, что повышение глубины переработки нефти, а также получение новых продуктов позволит НПЗ получить дополнительную прибыль и оставаться конкурентоспособными на мировом рынке и после завершения налогового маневра.Время покажет, оправдан ли этот оптимизм.

Задача на перспективу: обогнать конкурентов

Белорусским НПЗ важно опередить по технологическому уровню своих главных конкурентов – российских нефтепереработчиков. Между тем, развитие российской нефтеперерабатывающей отрасли в последние годы идет активными темпами. После заключения четырехсторонних соглашений в 2011 году российские компании, работающие в этом секторе, инвестировали в новые перерабатывающие производства более 2 трлн. рублей, что позволило ввести в эксплуатацию около 95 млн. тонн вторичных мощностей. За этот период выход светлых нефтепродуктов на российских НПЗ увеличился с 56% до 62% в 2017 году. Этот показатель пока заметно ниже среднеевропейского уровня (около 72%), но динамика в этом сегменте переработки наметилась очень хорошая.

В российской нефтепереработке для решения этих проблем в период с 2018 года по 2024 год запланировано введение порядка 100 млн. тонн новых вторичных мощностей, из которых значительный объем – 41 млн. тонн – приходится на компанию «Роснефть».

По результатам реализации программы ожидается рост маржи переработки на 2,5 доллара за баррель (в сегодняшних ценах) за счет улучшения корзины нефтепродуктов. Обновление отрасли также приведет к увеличению выпуска бензина в 2024 году до 53 млн. тонн (с 40 млн. тонн в 2017 году), что полностью снимет все вопросы дефицита на внутреннем рынке. Большинство мощностей будет направлено на выпуск дизельного топлива, объем производства которого превысит 111 млн. тонн к 2024 году против 66 млн. тонн в 2017 году. Выход светлых нефтепродуктов в среднем по России достигнет 73%, что позволит догнать по этому показателю европейские НПЗ.

Белорусские НПЗ тоже не планируют останавливаться на достигнутом.

«Надо смотреть хотя бы на десятилетие вперед, чтобы понимать, строительство каких технологических объектов даст дальнейшую перспективу. В любом случае я как руководитель вижу, что предприятие должно работать гибко. Может быть, даже не по одному направлению, а по нескольким. Оно должно развиваться с точки зрения своей технологии, чтобы вне зависимости от тех тенденций, которые будут появляться на рынке, оставаться эффективным. Над этим мы сейчас серьезно работаем», — подчеркнул гендиректор Мозырского НПЗ В. Павлов.

Что касается перспектив развития «Нафтана», то, как отметил 30 декабря вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко, сегодня этому заводу не стоит делать ставку исключительно на топливном варианте развития. «Союз с «Полимиром» – это подходящее решение для нефтехимического вектора. Руководству ОАО «Нафтан» необходимо использовать весь свой опыт и потенциал для работы с возможными инвесторами», — подчеркнул И. Ляшенко.

Мировые тенденции развития нефтехимии

Международные эксперты отмечают, что химические продукты и производные с высокой добавленной стоимостью серьезным образом увеличивают рентабельность нефтехимического производства по сравнению с традиционным топливом. По мере того как современные химические продукты продолжают вытеснять традиционное топливо, нефтеперерабатывающие заводы и нефтехимические комплексы и дальше будут искать новые пути для переработки сырья в продукты с более высокой добавленной стоимостью.

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), в базовом сценарии спрос на нефть в нефтехимии к 2050 году увеличится на 50% по сравнению с 2017 годом., или на 6 млн. б/с в абсолютном выражении, и достигнет 18 млн. баррелей в сутки. При этом доля нефтехимии в структуре мирового спроса на нефть увеличится с 12% в 2017 году до 16% в 2050 году.

Дополнительный спрос на нефть со стороны нефтехимического комплекса обеспечит почти половину общего прироста спроса на нефть в течение этого периода. По более амбициозному сценарию CTS в 2050 году мировой спрос на нефть будет на 3 млн. баррелей в сутки ниже, чем в базовом сценарии, но при этом значительно возрастет доля нефтехимии в структуре спроса на нефть и достигнет 26%.

Проект Мощность НПЗ (млн тонн в год) Выработка параксилола (млн тонн в год) Выработка олефина (млн тонн в год) Размер инвестиций ($ млрд) Планируемый ввод в эксплуатацию Hengli 20 4,3 1,5 11,4 2018 Zhejiang Petrochem 40 10,4 2,8 26,6 Декабрь 2018 – первая фаза, 2026 – вторая фаза Shenghong refinery and Integrated Petrochem 16 2.8 1,1 11 2019 Hengyi (Brunei) PBM Refinery-Petrochem 8 1,5 0,5 3,45 2018 Aramco SABIC JV 20 – 9 (всего по нефтехимии) 20 2025

Татьяна Маненок, «Белрынок»