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«Возвращаюсь с тренировки, а соседи только выходят на работу»

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  • 11.01.2019, 10:45
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Белорусы, которые успевают тренироваться до работы.

Если ваши вечера расписаны и времени на занятия спортом совсем не остается, задумайтесь об утренних тренингах до работы. Белорусы, которые практикуют ранние пробуждения и занятия спортом на рассвете, рассказали tut.by о мотивации и преимуществах утренних тренировок.

«Нравится бегать, когда город еще спит»

Специалист по продажам Карина Радионова регулярно тренируется уже в течение трех лет и является кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу. Два первых года она чередовала утренние тренинги с вечерними, а в 2018-м перешла только на ранний формат занятий.

— Утренние тренировки способствуют максимальной работоспособности и продуктивному рабочему дню, — говорит 23-летняя белоруска. — После раннего тренинга бодрость в течение дня просто зашкаливает.

Карина совмещает беговые тренировки с силовыми.

— Беговые устраиваю по вторникам, четвергам и воскресеньям с пяти до семи утра, а силовые — по понедельникам, средам, пятницам и субботам в промежуток с восьми до 11.

Мне нравится бегать, когда город спит. Есть возможность насладиться уединением (а сейчас еще и красотой праздничных огней). Никакой суеты повседневной жизни: лишь ты, внутренний покой и удовольствие от каждого шага. Плюс утром легче пробегать большие дистанции: на стартовых трех-четырех километрах я, можно сказать, еще пробуждаюсь, поэтому оставшиеся восемь-десять километров даются легче.

Во время силовых занятий в тренажерном зале девушка дает выход негативным эмоциям.

— А еще это дополнительное время для построения планов на день и возможность настроиться на быстрое решение поставленных задач, — поясняет Карина Радионова.

«Хочется увидеть шесть кубиков на прессе»

Журналист Антон Ананич тренируется трижды в неделю. Просыпается в шесть утра, а в 7.20 уже приступает к нагрузкам в зале.

— Каждую тренировку начинаю с 10−15 минут кардио — бега до полутора километров. А далее занимаюсь по стандартной программе бодибилдинга на тренажерах, — говорит минчанин.

Среди преимуществ утренних тренировок Антон отмечает свободный зал и отсутствие очередей на тренажеры.

— Зато вечером остается больше времени на личную жизнь. Моя тренировка длится около двух часов. Если бы занимался после работы, то тратил бы на это весь вечер и приходил бы домой только спать.

На сон у Антона остается примерно семь часов. Говорит, что не нуждается в дополнительной мотивации для ранних пробуждений.

— Моя мотивация — это сами тренировки, которые вписаны в график. Они помогают не запускать себя и находиться в хорошей форме. Конечно, хочется видеть определенную цифру на весах, шесть кубиков на прессе и пробегать 20 км.

Фото: pixabay.com

По словам Антона, в Минске нет проблем с поиском зала, который бы работал рано утром.

— Почти все тренажерки открываются в шесть-семь утра. Я прихожу заниматься в 7.20, а некоторые люди в это время уже идут в душ. Они, наверное, и вовсе поднимаются в пять часов.

«Встаю в 5.30 и бегу навстречу красивому телу»

Елена Перова работает маркетологом по фиксированному графику — с девяти до 18.00.

— Я жаворонок, и мне легче заставить себя заниматься спортом утром, чем вечером, — говорит Елена. — Не знаю, как другие, а я после работы чувствую небольшую усталость: прихожу домой, ужинаю и поддаюсь лени. Вечером мне проще заняться пассивным отдыхом: посмотреть фильм или почитать книгу.

По словам Елены Перовой, утренние занятия спортом обеспечивают заряд бодрости и позитива на целый день.

— Я тренируюсь дома — огромный плюс в том, что не трачу время на дорогу в спортзал. За несколько лет обзавелась инвентарем: купила эллипсоид, гантели, бодибар и утяжелители для ног. В принципе этого достаточно, чтобы задействовать все мышцы, — считает Елена. — Каждый день бегаю по часу на эллипсоиде, а еще посвящаю две тренировки в неделю силовой работе.

Девушка отмечает, что стоимость эллипсоида равна трем-четырем месячным абонементам в тренажерку.

— При этом в зал я бы вряд ли ходила с такой регулярностью.

Фото: pixabay.com

Елена уверена, что лучший способ побороть сонливость в ранний час — это найти мотивацию для тренировок.

— Я, например, четко знаю, что хочу похудеть. Мысленно представляю себя стройной, встаю в 5.30 и бегу навстречу красивому телу, — улыбается собеседница. — После утренней нагрузки прорезаются крылья и гордость за себя.

— Причем спорт для достижения моей цели — лишь вспомогательная мера, — подчеркивает Елена Перова. — Главное же для похудения — коррекция питания. Если не менять рацион, а просто тренироваться, можно превратиться в борца сумо. В ноябре друг прислал мне ссылку на фитнес-блогера, который похудел на 30 кг. Насмотревшись его видео, я прониклась темой правильного питания. И благодаря комплексному подходу в прошлом году сбросила около шести килограммов — вместо 78 весы теперь показывают 72. При этом друг говорит, что мне нужно сбросить еще 10 — так что продолжаю работать в том же духе.

«Возвращаюсь с тренировки, а соседи только выходят на работу»

Доцент Республиканского института высшей школы Юлия Сергеева ходит на плавание на 6.30 утра.

— В это время бассейн почти пустой, обычно на дорожке я плаваю одна. Зато днем и вечером людей в бассейне, как селедок в банке, — смеется Юлия. — Я посещаю школьный бассейн рядом с домом, поэтому просыпаюсь за 15 минут до сеанса: не трачу время ни на макияж, ни на дорогу.

Рабочий график Юлии Сергеевой нефиксированный. Она пробовала заниматься и в обед, и вечером. Но отмечает: в утренних тренингах своя романтика.

— В нашем бассейне есть купол, который с восходом солнца наполняется светом. Не передать словами, какая это красота! Словно становишься свидетелем волшебства. Получаю огромное удовольствие от утренней тишины и размеренности.

Юлия уверяет, что на сон времени ей хватает. Хотя зимой подниматься в такую рань сложнее, признается минчанка.

— Но эффект того стоит. Я возвращаюсь с тренировки, заряженная бодростью на весь день, а соседи только выходят из дома на работу.


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