Французский художник зашифровал в стене загадку на тысячу долларов 11.01.2019, 10:50

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Источник: Artsy

Cумма вознаграждения может вырасти.

Парижский художник Паскаль Бояр (Pascal Boyart), подписывающий свои работы как PBOY, хорошо известен любителям современного стрит-арта. Муралы француза выполнены с большим мастерством, но главная «фишка» в том, что они тесно связаны с криптовалютой, пишет bigpicture.ru.

Начинал Паскаль Бояр с того, что размещал в своих настенных работах QR-код от блокчейн-кошелька, воспользовавшись которым каждый желающий мог перевести художнику средства, чтобы поддержать его проекты. Недавно создатель масштабных муралов изменил своему правилу и наоборот решил поделиться с поклонниками своих картин деньгами.

Новый мурал мастера содержит загадку, найдя ответ на которую можно получить 0,26 биткоина ($1 003). Работа Бояра — аллюзия на всемирно известную картину Эжена Делакруа «Свобода, ведущая народ». Вместо пролетариев XIX века, Паскаль разместил вокруг Свободы современных протестующих, которых в ноябре 2018 года назвали «желтыми жилетами» за их своеобразную экипировку.

Работа Паскаля Бояра

Оригинал Эжена Делакруа «Свобода, ведущая народ»

Автор работы оставил желающим получить деньги подсказку — Бояр сообщил, что для разгадки необходимо найти мурал и стать напротив. Кстати, чтобы отыскать головоломку также придется приложить некоторые усилия, ведь про ее расположение известно лишь то, что она находится на одной из стен Парижа.

Паскаль Бояр в своей мастерской

По словам автора, его акция приурочена к десятилетию выхода первого блока биткоина. Еще одной важной особенностью загадки является то, что сумма вознаграждения может вырасти. Художник позаботился о том, чтобы все желающие могли сделать взнос в биткоинах в призовой фонд.