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Сирийский пылесос Путина

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  • Телеграм-канад «СерпомПо»
  • 11.01.2019, 10:55
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К вопросу о цене кремлевских авантюр.

По заявлению Минобороны России, о котором официальная «Российская газета» написала 3 января 2019 года, «боевой опыт» в Сирии получило 68 тысяч российских военных.

Согласно поправке в закон «О ветеранах», ставшей законом 3 июля 2016 года, участниками боевых действий признаются «лица, направлявшиеся на работу для обеспечения выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики с 30 сентября 2015 года, отработавшие установленный при направлении срок либо откомандированные досрочно по уважительным причинам».

Это означает дополнительные выплаты из федерального бюджета и многочисленные пожизненные льготы. Власти России скрывают затраты на войну и российское общество до сих пор не знает официальных цифр о затратах на участие России в войне, которое длится для нашей страны более трех лет. Но кое-что узнать можно.

2 ноября 2018 года в Сирии погиб очередной российский военный – Андраник Арустамян из Оренбургской области.

Минобороны России пыталось замолчать эту смерть, но русская служба BBC опубликовала 9 января 2019 года подробный репортаж.

Вот что говорят о заработках на войне в Сирии:

«У половины женщин в Тоцком мужья в Сирии, - рассказывает один из братьев Андраника. - Записываются туда активно: и зарплата течет, и суточные, и надбавки. После трехмесячной командировки домой привозят в среднем 500 тысяч рублей. А если пять-шесть месяцев провел в Сирии, то до миллиона».

Допустим, что в среднем 68 тысяч военных получили по 500 тысяч рублей. Это 34 млрд. рублей. Сумма, сопоставимая с годовым бюджетом Псковской, Новгородской, Костромской, Ивановской областей. Т.е. только деньгами за 3 с лишним года участия в ненужной и далекой от России войне в поддержку Асада, выброшен годовой бюджет российской области.

А вот еще одна статья расходов, повешенная на российский бюджет войной Путина, которая будет повторяться год за годом, даже если российские войска из Сирии уйдут сегодня:

"Всем побывавшим там присваивают статус участника боевых действий, а это пожизненная надбавка в три тысячи рублей к зарплате и пенсии", - рассказывает один из родственников Арустамяна.

Три тысячи рублей в месяц, т.е. на каждого участника боевых действий – примерно 36 тысяч рублей в год. Получается, что на 68 тыс. участников боевых действий в год нужно примерно 2.4 млрд. рублей. Год за годом. Год за годом.

Это, не считая других льгот, которые полагаются участникам боевых действий и также лягут на бюджеты и других граждан.

И все это придется платить не только сегодня, но и тогда, когда автор участия России в сирийской авантюре Путин и все те, кто поддержал эту войну, покинут свои посты. Отказаться от выплат или снять часть льгот с военных, - нельзя.

Вот так Путин, россияне, навесил не только на вас, но и на ваших детей и внуков плату за свое решение влезть в далекую от нашей страны войну. Он влез, а платите и будете платить вы. Чтобы вам удобнее было платить – Путин вам повысил пенсионный возраст и налоги увеличил.

Телеграм-канад «СерпомПо»


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