Белорусы о дорожном сборе: Они нам слово, а мы им – два 17 11.01.2019, 11:00

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Водители обдумывают, платить ли дорожный сбор по новым правилам.

После детального разбора проекта указа "О платежах за участие в дорожном движении" в среде водителей только и разговоров, что о нем. Скажем так, не совсем этого хотели белорусы, взывавшие к благоразумию властей и принципам справедливости. После "прочтения" документа глазами юриста стало понятно, что, взявшись за совершенствование имеющейся системы, государственная машина преследует прежде всего свой интерес в части повышения собираемости налога. Поэтому главное, на что направлены нововведения, - это реализация принципа неотвратимости наказания, а уж потом всего остального, пишет abw.by.

За последние годы отказ многих автовладельцев от прохождения техосмотра из-за необходимости платить госпошлину приобрел массовый и даже принципиальный характер. И если поначалу люди высказывались о неприемлемости привязки госпошлины к ТО и установлении "единого тарифа" для всех, включая пенсионеров, то последнее время речь идет уже просто о нежелании платить "этот побор". И вот появляется проект указа, который, мягко говоря, не добавил справедливости в ощущения, а многих и вовсе загнал в тупик. Ознакомив граждан с новой концепцией заранее, авторы проекта рассчитывают на то, что к дате "икс" те, кто принципиально против сбора, пройдут все стадии принятия неизбежного и все-таки примут новые условия. Пока же люди "зависли" где-то между первыми двумя стадиями - отрицанием и гневом. А это, как известно, хороший мотиватор для поиска альтернативных решений. Неужели изворотливый белорус не придумает для этого хитрого болта свой не менее хитрый ключ? Мы почитали мнения людей на нашем форуме, поговорили с теми, кто сейчас предпочитает не платить, и пришли к выводу, что без боя сдаваться белорусы не намерены. Во всяком случае не сразу.

Анатолий: "Я по основному авто не могу принять решение, что уж о запасном говорить..."

На новость об упразднении госпошлины для физлиц и создании сбора за участие в дорожном движении люди отреагировали по-разному. Одни порадовались тому, что для законопослушных плательщиков предусмотрели понижающий коэффициент, другие увидели в проекте документа "заявку на "распил" с "откатами" и поиском инвесторов", потому как для передачи контроля системе автоматической фиксации нужно сделать очень и очень многое. Но абсолютно все улыбнулись социальной составляющей документа - скидкам для инвалидов и особенно для участников Великой Отечественной войны, которые в силу возраста уже вряд ли водят автомобили. Еще одна категория граждан, у кого открыто ИП, озадачилась, не понимая, приравняют их к организациям с последующей необходимостью платить повышенный сбор или же они будут платить как физлица.

Пока проект "сырой", сложно о чем-то говорить с большой степенью уверенности, но многие вопросы, которые беспокоят автовладельцев, остаются без ответа. В свою очередь отсутствие ответов на них может тормозить процесс принятия решения по прохождению техосмотра даже у тех, кто эту процедуру исправно проходил.

"Если честно, то я не особо верю в камеры, которые будут в автоматическом режиме фиксировать непрохождение техосмотра и неоплату дорожного сбора, - говорит Анатолий. - Это довольно сложная система, причем проблема не только в том, чтобы установить камеры. В нашей стране в большинстве случаев возможности не поспевают за "хотелками". Взять те же базы по техосмотру, которые "вот-вот появятся" у сотрудников ГАИ, электронные техпаспорта на автомобили или эту кнопку SOS. Поэтому апрель - это очень оптимистичный срок. Хотя, когда дело заходит о деньгах, власть умеет все делать быстро.

У меня лично вопрос: в чьем ведении все это будет находиться?! Есть "непонятка" и по базам данным: если мой автомобиль в прошлом году прошел ТО на два года с уплатой госпошлины на тот же срок, в каком статусе он будет после того, как примут новый указ, ведь все будет по-новому? Одно ясно: чем дольше будут "мусолить" эту тему, тем дольше люди будут откладывать принятие решения о прохождении ТО до момента, пока не появится ясность.

У меня в семье два автомобиля, причем второй на подхвате, если вдруг сломается первый. Понятно, что за оба платить смысла нет. Я тут на фоне всего этого и по основному авто принять решение не могу, что уже говорить о запасном…"

Вадим: "Российские "номера", судя по последним событиям, не панацея "

Обсуждая возможные пути выхода из сложившейся ситуации с минимальными потерями, белорусы вновь выдвинули теорию о том, что сейчас все бросятся регистрировать автомобили на ветеранов войны и инвалидов, потому как тем предоставляются льготы. Однако это не более чем теория, так как ветеранов и инвалидов на всех не хватит, к тому же регистрация движимого имущества на других людей чревата некоторыми неудобствами, ведь есть немало процедур, проходить которые должен именно собственник (общение со страховой компанией по выплатам после ДТП, возвращение авто со штрафстоянки и т.п.). Конечно, если "заморочиться", то можно реализовать все, но из озвученного более достоин внимания вариант с российскими "номерами".

Хотя и он не так прост, как кажется на первый взгляд. Но для жителей приграничных районов при наличии родственников с российской пропиской - вполне себе.

"Ездить на машине на российских "номерах" по Беларуси, конечно, приятно, - рассуждает Вадим. - Масса положительного и большая экономия. Сейчас у меня заканчивается временная регистрация в России, и на фоне всех этих обсуждений я думал о том, что же делать. Если бы машина была оформлена на гражданина РФ, то это одно дело, а белорусу, даже при условии ежегодного продления временной регистрации и постановки автомобиля на себя, нужно каждый год ездить туда и "переписывать" машину. И сейчас, насколько мне известно, российские власти также начали предпринимать шаги по искоренению практики по непрохождению техосмотра и подделке полисов ОСАГО, как-то "завязывают" одно за другое, так что, возможно, по деньгам овчинка не стоит выделки, хотя я не садился и не подсчитывал".

Андрей: "200 рублей в год на машину - это ненормально"

Некоторые предполагают, что с введением контроля по камерам в нашей стране может стать актуальным российский опыт с наклеиванием на "номера" стикеров или получит новое дыхание бизнес по продаже приспособлений с целью сокрытия номерных знаков.

"То, что народ будет думать, как все это обойти, однозначно, - считает Андрей. - Многих это сделать заставит жизнь. Например, "побор" на мою машину составляет 200 рублей в год. Я считаю, что это ненормально. Ладно, я живу и работаю в крупном городе, а люди в деревнях за месяц получают 200 рублей, и то не факт, что вовремя. Пойти и отдать их государству непонятно за что, если ты из своей деревни выезжаешь два раза в месяц? Если бы мне сказали: "О`кей, давай 50 рублей и не парься", я бы отдал эти деньги и забыл. Это вполне нормальная сумма даже для сельского жителя. И не было бы такой ситуации, которая сложилась. Но государству этого мало, вот в чем проблема. Ну тогда чего вы ждете?!

Я предполагаю, что жители деревень при неинтенсивном использовании автомобиля как не платили, так и не будут платить дорожный сбор. Где стоят камеры, все знают. Ну и опять же тема специальных стекол на "номера" до конца не раскрыта…"

Михаил: "Как "запалят" - буду думать"

Определенная часть граждан просто надеется на случай. А точнее - на то, что он не произойдет. Они ездят, как правило, либо до первого штрафа, либо до второго - у кого какие критерии. Эта категория отличается от принципиальных "отказников" гибкостью взглядов и готовностью принимать решение по ситуации.

"Если честно, то проект не читал, - рассказывает Михаил. - Но моя позиция в вопросе такова: никуда не денешься, если прижмут. У меня "свежий" автомобиль, он - мое орудие труда, я езжу по всей стране, накатываю по 10 тысяч километров за 2,5-3 месяца. Поэтому в моей случае пробираться лесными тропами или закрываться от камер не вариант. Сейчас - да, есть возможность сэкономить, просто не встречаясь с ГАИ. Но мое отношение к дорожному сбору достаточное ровное: в Европе и во всем развитом мире он есть, и мы никуда не денемся, придется платить. Просто многие избегали этого, пока была такая возможность. Пока я никаких действий предпринимать не буду, а как "запалят" - буду думать".

Егор: "Есть такие люди - крикуны, которых никогда и ничто не устроит"

Среди тех, кого есть в чем упрекнуть, встречаются обладатели неожиданной позиции.

"Я не платил, потому что обременительно заплатить сразу на два года вперед, - говорит Егор. - Грубо говоря, 50 рублей ТО и плюс еще 300 госпошлина - это немалые деньги. Если введут возможность помесячной оплаты без привязки к ТО и узаконят штрафы по камерам, я буду платить. Никуда не деться, XXI век на дворе. ГАИ не должна вылавливать тех, кто не оплатил сбор за дороги, она должна заниматься обеспечением безопасности, быстро приезжать на место ДТП. А скорость, ТО, проезд на красный свет, заезд за стоп-линию - все это должны контролировать камеры. В России это уже давно работает - зачем далеко ходить за примерами? Сбор не отменят - это факт. Ну и что, что его еще несколько лет назад не было?! "Няма таго, што раньш было…" С этим просто нужно уже наконец-то смириться. И коль уж ввели этот налог на дороги, то по мне пускай все это будет цивилизованно.

Мой тесть не проходит ТО, потому что только с апреля начинает ездить на дачу. Если разрешат платить помесячно, одним неплательщиком станет меньше. Возможно, его автомобиль не пройдет техосмотр, но платить за дороги по новой системе он согласен.

Есть люди, которым все кажется несправедливым. Они кричат: "Отвяжите госпошлину от ТО - и я буду платить". Большинство из них - крикуны, которых никогда и ничто не устроит. Вот для них это все - настоящая проблема. Но им лишь нужен повод покричать. Сегодня - это, завтра - что-то другое.

Думаю, когда "отвяжут" дорожный сбор от ТО, люди охотнее поедут на станции диагностики. Особенно если будет отдельный штраф за непройденное ТО по камерам и отдельный - за неоплату сбора. С введением госпошлины ведь изменилось отношение людей к техосмотру, а раньше оно было вполне адекватным. Многие воспринимали эту процедуру не только как обязательную, но и как возможность недорого продиагностировать свой автомобиль. Думаю, год-два и, если к ТО ничего больше не "привяжут", отношение людей к этой процедуре восстановится, что будет большим плюсом".

Вместо заключения

"Жить станет лучше, жить станет веселее!" - слегка измененная расхожая фраза, кажется, в белорусских реалиях становится с каждым годом актуальнее. Пока народ строит догадки о том, как будет функционировать новая система, а от этого, как говорится, зависит и свет в конце туннеля.