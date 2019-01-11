«Дело медиков»: Как и за что судят заместителя министра Игоря Лосицкого 2 11.01.2019, 11:11

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Игорь Лосицкий

Фото: «Наша Ніва»

Сегодня начался очередной процесс по скандальному делу.

В Минском городском суде 11 января начался очередной процесс по так называемому «делу медиков». Сейчас на скамье подсудимых заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий, которого обвиняют во взятке, пишет nn.by.

Напомним, что летом 2018 года «в рамках борьбы с коррупцией» в медицинской сфере прошел ряд задержаний: брали и обычных докторов, и начальников, и функционеров. Всего завели 95 уголовных дел. Фигурантов - более 60 человек.

Один них - 51-летний Игорь Лосицкий. По версии следствия, он брал взятки. Вместе с Лосицким судят и бывшего главного врача стоматологической поликлиники №12 Минска Владимира Кравчонка. 56-летнего Кравчонок также обвиняют во взяточничестве.

Обоим грозит до 15 лет лишения свободы.

Лосицкий с момента задержания и по сей день находится под стражей. Кравченок сегодня под домашним арестом (даже работает рядовым стоматологом в поликлинике №7), он подписал соглашение со следствием, и поэтому, скорее всего, может рассчитывать на более мягкий приговор.

Игорь Лосицкий родом из Бреста, из семьи медиков. Мать была акушером, отец военным дерматовенерологом. Лосицкий учился в Минске, но работать педиатром поехал в Брест.

Впоследствии стал главным врачом. Кстати, когда Лосицкий возглавлял Брестскую детскую больницу, то его заместителем был Василий Жарко - министр здравоохранения.

Затем Лосицкий 5 лет провел на посту главы управления здравоохранения Брестского облисполкома. А в 2013 году своего бывшего начальника пригласил в столицу Василий Жарко, который на тот момент уже стал министром здравоохранения. Игорь Лосицкий занял должность заместителя Жарко, отвечал за материально-техническую базу и строительство, экспорт медицинских услуг.