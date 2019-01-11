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CNN: США начали выводить из Сирии наземную военную технику

  • 11.01.2019, 11:39
иллюстрационное фото Reuters

Способ транспортировки техники сохраняется в тайне.

В последние дни США вывели из Сирии некоторую наземную военную технику, что свидетельствует о начале вывода американских войск из страны в соответствии с приказом президента Дональда Трампа.

Об этом телеканалу CNN сообщил представитель администрации Трампа, непосредственно знакомый с ходом операции.

"Некоторые грузы уже перевезены", - сказал чиновник. Из соображений безопасности он не стал рассказывать, о каком грузе идет речь, а также каким путем - воздушным или наземным - он был транспортирован.

Чиновник также не уточнил, из какой части Сирии было выведено военное оборудование. Хотя ожидается, что вывод войск начнется с северной части Сирии.

Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в декабре. Американские высокопоставленные лица пока не озвучивали график вывода.

Ранее на этой неделе Пентагон заявил, что из-за опасения по поводу безопасности проведения операций детали передвижения войск или сроки их вывода озвучены не будут. Но Пентагон пообещал периодически предоставлять обновленную информацию о прогрессе в процентах вышедшего из Сирии оборудования.


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