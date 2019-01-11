Тайна за семью печатями: что скрывает председатель районной «тунеядской» комиссии 25 Олег Мацкевич, ex-press.by

11.01.2019, 11:45

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Петр Навицкий

Записанного в «тунеядцы» садят на стул, поставленный во главу широкого и длинного стола, вокруг которого восседают члены комиссии.

Знаете ли вы, что в Борисове уже почти год работает новая государственная структура с достаточно сложным названием «Постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения Борисовского районного исполнительного комитета»? Не знаете? Тогда я вам о ней немного расскажу.

Если все, о чем написано ниже, вам доводится читать впервые, вы — везунчик и баловень судьбы. Вероятно, вы что-то слышали о декрете № 3 «О содействии занятости населения», получившем в народе название «декрет о тунеядцах», но к вам он никакого отношения не имеет. То есть, вы — не «тунеядец», и вам незачем ломать голову над тем, как исключить себя из так называемой «базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике», чтобы в наступившем году не платить втридорога за горячую воду, газ и отепление.

Между тем, около 500 тысяч белорусов таким везением похвалиться не могут. Часть горемычных сограждан проживает рядом с нами — в Борисовском районе. Направить их «на путь истинный» или, говоря языком декрета № 3, «оказать помощь по вопросам трудоустройства» призвана вышеупомянутая комиссия.

В ее состав входит 21 человек. Все они занимают важные и ответственные посты: начальники, председатели, директора, их заместители, специалисты, и даже — «депутаты». Дело государственной важности доверять кому попало нельзя. Заместитель председателя райисполкома по идеологии? То, что надо. Начальник отдела охраны правопорядка РУВД? А как же без него. Председатель Борисовской районной организации «Белая Русь»? Куда же мы без «руководящей и направляющей силы»? Председатель Борисовского районного объединения профсоюзов? Да! Директор УП Жилье? Да! – два раза. Еще один зампредседателя райисполкома? Превосходно. Опять заместитель председателя исполкома? Что ж, чем больше, тем лучше. Директор ТЦСОН? Ок. «Депутат»? «Палаты»? И вы еще спрашиваете!? Начальник налоговой инспекции? О, да. Председатель Борисовского районного совета ветеранов? Проверенные кадры нужны. Снова зампредседеталя райисполкома? Замечательно. Начальник отдела архитектуры? Не возражаем. Старший помощник прокурора? Есть! Начальник управления по труду и занятости? Отлично! Плюс еще несколько чиновников различного ранга. Возглавляет почтенное сообщество Петр Навицкий, он же — председатель Борисовского районного «совета депутатов». Как видите, случайных людей здесь нет. Чем-то избирательную комиссию напоминает, или мне это только кажется?

В декабре минувшего года комиссия приступила к «непосредственному исполнению» своих прямых обязанностей. Каждый четверг «ответственные члены» собирались в одном из просторных исполкомовских кабинетов и вели индивидуальный прием граждан. Кроме оказания помощи в трудоустройстве, комиссия имеет полномочия сообщать гражданам об их нахождении в «базе», решать, кто из них будет возмещать услуги по «по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание», рассматривать заявления об освобождении от компенсации услуг по «полному возмещению». Могут и направить: в органы по труду, занятости и социальной защите — «для оказания содействия в трудоустройстве», или в ЛТП — для прохождения процесса «ресоциализации».

Довелось побывать на заседании комиссии и автору этих строк. То еще удовольствие. Вас посадят на стул, поставленный во главу широкого и длинного стола. Но именинником от этого вы себя почувствуете вряд ли. Вокруг стола будут восседать члены комиссии. На какое-то время ваша судьба, можно сказать, будет в их руках. А у вас — одна попытка, чтобы, в зависимости от проблемы, решить вопрос с трудоустройством, или освободиться от платежей по «полному возмещению», или, упаси Боже, не загреметь в ЛТП.

В день моего посещения в приемной находилось человек 10-12. Мужчины, женщины, кто-то даже семейной парой. Нужда привела. Все — с надеждой на лучший исход. Вот только помогут ли? И, вообще, стоило ли мешать боб с горохом, чтобы получить в итоге орган, дублирующий уже существующие? Эффективна ли работа комиссии? Оценить ее можно было бы с помощью открытой и доступной информации об итогах деятельности. Ну, например.

Сколько борисовчан прошло через «сито» комиссии за время ее существования? Сколько трудоспособных граждан было трудоустроено? Сколько граждан получило «консультативную, методическую и правовую помощь по вопросам трудоустройства и (или) самозанятости»? Сколько жителей Борисовского района находится в «базе»? Сколько из них было об этом проинформировано? Сколько граждан подали заявления об освобождении от полного возмещения услуг и сколько из них было удовлетворено? Сколько граждан направили в органы по труду, сколько на платные общественные работы, а сколько — в ЛТП?

Но молчит Петр Викторович.

На все перечисленные вопросы, поставленные в моем письменном обращении в комиссию, председатель ответил лаконично: «Государственные органы, общественные объединения, должностные лица обязаны предоставлять гражданам Республики Беларусь возможность ознакомления с информацией, затрагивающей их права и законные интересы, в порядке, установленном настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь. Учитывая вышесказанное, дать запрашиваемые сведения не представляется возможным». А между строк я прочитал: «не суйте нос, куда не просят, не ваше дело». Логика председателя комиссии проста и понятна. Знать гражданину можно только то, что касается лично его. Все остальное знать не обязательно.

Но это не так. Если законы изучать внимательно, а не выборочно, то можно узнать, что гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды. То есть, я не только имею право знать, чем занимаются чиновники в рабочее время, но также могу хранить эту информацию и распространять ее. Чтобы другие знали.

Что я и делаю. То немногое, что мне известно о работе районной комиссии «по содействию занятости», я адресую вам, уважаемые читатели. И, надеюсь, что о результатах деятельности комиссии удастся узнать гораздо больше, чем сообщил Петр Викторович. Иначе кто, как не мы, граждане Республики Беларусь, оценит качество работы наших чиновников?

Олег Мацкевич, ex-press.by