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Прогулка тюленей по городу стала хитом сети

  • 11.01.2019, 12:23
иллюстрационное фото pixabay

Животные вышли на берег, а затем забрели слишком далеко.

С необычной проблемой столкнулись жители небольшого канадского городка Роддиктон-Байд-Арм. Дело в том, что на улицах населенного пункта заметили десятки тюленей. Животные заблокировали дороги и входы в некоторые здания. Жителям пришлось просить о помощи федеральные власти, потому что канадские законы не позволяют им решить проблему самим, пишет segodnya.ua.

По мнению экспертов, животные вышли на берег, а затем забрели слишком глубоко вглубь провинции и потеряли ориентацию. Одна из возможных причин – резкое похолодание в начале января, из-за чего вода в районе города замерзла.

Мэр канадского поселения Шейла Фитцжеральд заявила, что в Роддиктон-Байд-Арм остались около 40 тюленей. За неделю двух морских котиков сбили автомобили. Местные жители беспокоятся, что остальные тюлени ослабли и оголодали. "Нас заваливают звонками с просьбами помочь. Люди видят, что животные страдают", – отметила Фитцжеральд.


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