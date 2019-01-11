Прогулка тюленей по городу стала хитом сети 11.01.2019, 12:23

иллюстрационное фото pixabay

Животные вышли на берег, а затем забрели слишком далеко.

С необычной проблемой столкнулись жители небольшого канадского городка Роддиктон-Байд-Арм. Дело в том, что на улицах населенного пункта заметили десятки тюленей. Животные заблокировали дороги и входы в некоторые здания. Жителям пришлось просить о помощи федеральные власти, потому что канадские законы не позволяют им решить проблему самим, пишет segodnya.ua.

По мнению экспертов, животные вышли на берег, а затем забрели слишком глубоко вглубь провинции и потеряли ориентацию. Одна из возможных причин – резкое похолодание в начале января, из-за чего вода в районе города замерзла.

The seals have taken over in Roddickton-Bide Arm



They've been spotted all over town, and two of the animals have died, but DFO says that's normal https://t.co/jT0HnKdt31 pic.twitter.com/ce6gG6oFyo — CBC N.L. (@CBCNL) 9 января 2019 г.

Мэр канадского поселения Шейла Фитцжеральд заявила, что в Роддиктон-Байд-Арм остались около 40 тюленей. За неделю двух морских котиков сбили автомобили. Местные жители беспокоятся, что остальные тюлени ослабли и оголодали. "Нас заваливают звонками с просьбами помочь. Люди видят, что животные страдают", – отметила Фитцжеральд.