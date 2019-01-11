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В Беларуси в больницах не хватает лекарств?

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  • 11.01.2019, 12:43
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Могилевчанку шокировала местная инфекционная больница.

Читательница обратилась в mogilev.online со своей историей. Под Новый год 2,5-летний сын Ольги Бондаренко попал на лечение в «Могилёвскую инфекционную больницу». Это бесплатное учреждение, оказывающее некоторые платные услуги.

Несмотря на это, в больнице спрашивали, не взяла ли женщина лекарства с собой. Кроме того, могилевчанку впечатлил перманентно открытый лифт в отделении, где лежат не только взрослые, но и маленькие (зачастую весьма шаловливые) дети. Девушка обратилась к медработникам, попросив закрыть его, но, по словам читательницы «медперсоналу почему-то это не мешало ни капли». Также могилевчанка отмечает, что на посту в отделении было открытое окно.

Медсестра из отделения задала девушке вопрос: «А вы с собой ничего жаропонижающего не брали? У нас заканчивается. Что ж мне с вами, такими температурящими, делать-то?»

«Я в больнице или где? Как в инфекционном отделении может не быть жаропонижающих препаратов, если инфекции в большинстве случаев сопровождаются повышением температуры?» — недоумевает мама ребенка.

Кроме того, могилевчанка была удивлена тем, что в местном буфете не было ничего, «лишь синие стены, полки с кастрюлями, тазиками, тарелками и вёдрами». Медсестра на вопрос, где все, сказала, что в связи с праздниками все закрыто. Нет и аптеки, где можно было бы купить лекарства. Зато разрешены «передачки», но если ты один — кто принесет тебе еду и лекарства?

После ребенку понадобился препарат фраминазин, который врач называл «узкоспециализированным» и сказал, что у них такого нет. По словам автора, такой спрей есть в любой аптеке и отпускается без рецепта.

В городском отделе здравоохранения ответили, что «само название "инфекционная больница" предполагает ограничение контактов больного, поэтому минус таких больниц в отсутствии аптек и буфетов». По поводу отсутствия препарата заместитель главврача сообщила о том, что все жаропонижающие были в наличии: и ибупрофен, и парацетамол, и литическая смесь. Девушке пообещали посмотреть, кто в тот момент дежурил в отделении, и уточнить, что именно имела в виду медсестра.

Что же касается фраминазина — в больнице его не закупают, так как этого препарата нет в перечне необходимых лекарств. Если исходить из обычной логики, нужно просить кого-то вне больницы покупать вам препарат, и лечиться ими под наблюдением доктора.

Напомним, не так давно в Осиповичской ЦРБ пациенту сказали, что прием невозможен, пока он не купит перчатки для врача.


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