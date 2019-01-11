закрыть
11 января 2019, пятница, 13:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Нефть показала максимальный рост за два года

  • 11.01.2019, 12:52

За неделю марка Brent подорожала почти на 10%.

Девятидневное ралли для Brent стало самым продолжительным с сентября 2007 года, для WTI - с января 2010 года.

Мировые цены на нефть эталонных марок опускаются в пятницу, 11 января, после подъема по итогам девяти предыдущих сессий и завершают неделю самым существенным ростом за два года, пишет Интерфакс.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures сегодня утром составляет $61,51 за баррель, что на $0,17 (0,28%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В четверг эти контракты выросли в цене на $0,24 (0,39%) - до $61,68 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $0,09 (0,17%) - до $52,5 за баррель. По итогам торгов 10 января контракт вырос в цене на $0,23 (0,44%) - до $52,59 за баррель.

Девятидневное ралли для Brent стало самым продолжительным с сентября 2007 года, для WTI - с января 2010 года, пишет Market Watch.

С начала недели Brent подорожала на 7,6%, WTI - на 9,3%, недельное повышение цен может стать самым существенным с декабря 2016 года.

Поддержку нефтяному рынку оказывает оптимизм трейдеров в отношении торговых переговоров США и Китая, а также сигналы сокращения добычи нефти странами ОПЕК.

Согласно данным S&P Global Platts, страны ОПЕК сократили добычу нефти в декабре на 630 тыс. баррелей, до минимальных за шесть месяцев 32,43 млн баррелей.

Позитивным фактором для нефтяного рынка на этой неделе стало ослабление доллара США, однако несмотря на то, что в четверг доллар существенно укрепился, цены на нефть продолжили расти.

Тем не менее, аналитики банка Morgan Stanley снизили прогноз стоимости нефти в 2019 году на 7-7,5 долларов за баррель.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко в кресле-качалке
Лукашенко в кресле-качалке Ирина Халип
Союзное свинство
Союзное свинство Валерий Карбалевич
Коллективный Путин
Коллективный Путин Лилия Шевцова
Путину стали приходить счета за почти 20 лет вранья
Путину стали приходить счета за почти 20 лет вранья Леонид Гозман