Жители Магнитогорска: Трещины появляются, а нам говорят – ничего страшного 1 11.01.2019, 13:03

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Что ждет жильцов остальных подъездов после взрыва дома в Магнитогорске.

Прошло 10 дней после взрыва в доме №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске, где погибли 39 человек. Взрыв произошел в подъезде №7. Его и соседний с ним подъезд №8 власти решили снести, разделив многоподъездный дом на две части. Но вот соседний подъезд №6 с другой стороны почему-то признали пригодным для жилья, хотя многие жильцы в нем сообщили о многочисленных трещинах в стенах, пишет currenttime.tv.

Трещины, по словам собственников квартир, увеличиваются с каждым днем, и многие просто боятся жить в своем доме.

Сауле жила в третьем подъезде на восьмом этаже. Формально это далеко от места взрыва, но женщина говорит, что ни она, ни ее соседи не хотят оставаться в доме. На ее этаже, говорит Сауле, жилых квартир просто не осталось: все жильцы уезжают и вывозят вещи.

"Мы сейчас здесь не ночуем – просто боимся, потому что дома появились трещины. И не одна, их несколько по квартирам, – рассказывает Сауле. – К нам приходили, два раза устанавливали "маячки". Как видите, трещины опять появляются. А они говорят: "Ничего страшного".

"Маячки" – это закрепленные в стенах метки, по которым определяют подвижность конструкций после взрыва. Сами трещины и другие повреждения в стенах строители после взрыва просто замазали гипсом, укрепив на штукатурке "маячки". Дальше жильцам остается только смотреть, появится ли в гипсе новая трещина и будет ли двигаться сам "маячок".

Но "маячки" установили только в тех квартирах, жильцы которых официально заявили о трещинах. В этом списке пока лишь пять квартир. На разломы в подъезде "маячки" вообще не ставили – о них властям просто никто не заявлял.

Квартира Андрея Михайлицына находится в шестом подъезде и примыкает к рухнувшему сектору. Сейчас за вещами к себе домой мужчина может попасть только по паспорту с регистрацией и в сопровождении сотрудника МЧС.

Андрей говорит, что в его квартире полно трещин на стенах и на потолке. Но выдавать ему и соседям новое жилье власти не планируют – Андрею об этом на приеме рассказал лично мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Он, по словам мужчины, назвал трещины в его жилье "косметическими".

"Я спрашивал его о том, что у меня появились трещины в стенах – они идут и в стыках, и не только в стыках. Мне сказал мэр, что это просто "штукатурка выпала старая" и что в новых домах тоже есть трещины – мол, после усадки они все в трещинах", – пересказывает Михайлицын разговор с чиновником.

О "косметических" повреждениях в доме на Карла Маркса мэр Магнитогорска говорил и журналистам, уверяя, что власти реагируют на каждое сообщение о повреждениях в квартирах: "За эти три дня трещины не имели никакой динамики. Заключение готовится. Получается, эти трещины – косметического характера, – заверял чиновник. – То есть это штукатурка, замазка вывалилась откуда-то. Такого плана. Конструктивные, несущие элементы повреждений не имеют".

Жильцам разрушенного и соседнего с ним подъезда новые квартиры областная администрация пообещала выделить в течение трех месяцев. Жильцам восьми подъездов, прямо не граничащих с рухнувшими, никаких компенсаций не положено: их не признали пострадавшими от взрыва. Тем, кто живет в пятом и шестом подъезде, выплатят по 10 тысяч рублей компенсации – на заделывание трещин и косметический ремонт. Квартиры в 10 из 12 подъездов пострадавшего дома власти признали безопасными для проживания.

При этом заключение о том, что дом, в котором рухнули два подъезда, пригоден для жилья, магнитогорские власти выдали уже на четвертый день после трагедии – тогда же, когда спасатели только закончили разбирать завалы в поисках погибших.

"Бердников Сергей Николаевич сказал, что у собственников "нет права", включаться они не будут, без права голоса, – рассказывает о том, как было принято это решение, жительница пострадавшего дома Елена Тропынина. – А я бы, например, всех экспертов уровня Магнитогорска отмела бы сразу: все они находятся в аффилированной и административной зависимости от властных структур города".

"Если ты гарантируешь безопасность – посели в этот дом свою семью. В шестой подъезд, например", – предлагает чиновникам Тропынина.

"Страшно здесь. Засыпать – я не понимаю как, – рассказывает еще одна жительница дома, Елена Черкасских. – Это волнение, это боязнь. Инстинкт самосохранения не позволяет сюда заходить и заводить своего ребенка".

Сауле говорит, что большинство жителей пострадавшего дома работают на Магнитогорском металлургическом комбинате и боятся потерять работу.

"Нам говорят: молчи – и все. Не лезь. Просто закройте рты и сидите молчите, все. У всех дети маленькие. У всех ипотеки, кредиты. Кто пойдет прыгать выше головы? Никто. Так и будут все молчать и дальше жить в этом доме", – уверена женщина.