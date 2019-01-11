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Погода в выходные: на смену морозам идет оттепель

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  • 11.01.2019, 12:59

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

В предстоящие выходные дни на смену морозам придет оттепельная погода. Об этом сообщили tut.by в Белгидромет Минприроды.

12 января, в субботу, погодные условия на территории Беларуси будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с северо-запада Европы. Ночью по стране временами ожидается снег, днем на большей части территории страны пройдет кратковременный снег, местами слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью в основном составит −6…12°С, по юго-востоку страны она еще понизится до −13…18°С, максимальная температура днем по республике составит −5…+1°С.

В воскресенье, 13 января, ночью на большей части Гродненской и Брестской областей, а на остальной территории страны местами пройдет кратковременный снег. Днем очередная система атмосферных фронтов и воздушная масса атлантического происхождения принесет сырую погоду. Ожидается преобладание облачной погоды, временами осадки — снег, мокрый снег, по юго-западу страны — с дождем. Местами ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −1…8°С, максимальная температура днем по республике будет находиться в пределах −4…+2°С.

14 января, в понедельник, ожидается ветреная с осадками в виде мокрого снега и дождя погода. Местами по стране ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица.

Температура воздуха минимальная ночью составит −5…+1°С, максимальная температура днем −2…+4°С.


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