С недавно открытого моста в Житковичском районе упала машина 2 11.01.2019, 14:34

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За рулем была девушка.

Инцидент произошел 9 января возле деревни Ленин Житковичского района. По деревянному мосту ехал автомобиль и упал в реку сообщается в группе во «ВКонтакте» ЧП Беларусь, пишет tut.by.

Как рассказал один из подписчиков, девушка на Rover переезжала мост, у авто лопнуло колесо, и машину понесло. К счастью, водитель не пострадала. Выбраться из изрядно помятого авто ей помог проезжавший мимо другой водитель.

Мост через реку Случь между агрогородком Ленин и деревней Ново-Ленин совсем новый. Возвели его в конце ноября военные. Появление нового сооружения решило проблемы местных жителей, ведь раньше, чтобы добраться на другой берег, им было необходимо делать крюк в 30 км.