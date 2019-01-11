Главные британские спонсоры Brexit не верят в выход страны из ЕС 11.01.2019, 14:01

Один из них вложил в Brexit $4 миллиона.

Два британских миллиардера, которые вкладывали большие средства в Brexit, разуверились в своем проекте и считают, что выход страны из ЕС не состоится. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что Петер Харгривз, который занимает вторую строчку в списке самых больших инвесторов Brexit, и Криспин Оди не верят в успех своего предприятия: Оди даже заявил, что британский фунт укрепит свои позиции в случае отмены Brexit.

По информации Reuters, их пессимистические настроения обуславливаются «тупиком», в который зашел британский парламент, обсуждая возможный выход страны из ЕС.

Источник также отмечает, что 72-летний Харгривз вложил в Brexit $4 млн. «Я в полном отчаянии, я не верю в то, что Brexit состоится», - говорит он.

По его словам, Британия устала от постоянных разговоров о Brexit. «Проблема в том, что когда что-то, чего ты ждешь, долго не происходит, тебя это начинает раздражать», - подытоживает миллиардер.