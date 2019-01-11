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«Гражданская позиция» выдвинула Гриценко кандидатом на выборах президента Украины

  • 11.01.2019, 14:41

Сегодня прошел съезд партии.

На съезде партии "Гражданская позиция" приняли решение о выдвижении министра обороны Украины в 2005–2007 годах Анатолия Гриценко кандидатом на выборах президента Украины. 11 января состоялся XIII съезд политической партии. Присутствовали 265 делегатов и более 70 приглашенных гостей. Делегаты были представлены от 22 региональных организаций. В президиум избрали Василия Макуха, Василия Туза и Анатолия Гриценко, сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на пресс-службу "Гражданской позиции".

Указывается, что делегаты рассмотрели три вопроса: о выдвижении кандидата на президентские выборы, о довыборах Координационного Совета партии и о довыборах Совета партии.

"Для меня это честь и огромная ответственность. Я знаю, как поднять страну и армию. Я не подпишу ни одного популистского закона и международного соглашения, которое противоречит интересам страны. Мне достаточно одного президентского срока, чтобы заложить фундамент. От сегодняшнего решения зависит будущее страны", - сказал Гриценко.

Главу политической силы "Альтернатива" Егора Фирсова избрали членом Координационного совета партии, а активистку Марину Соловьеву избрали членом КСП повторно. Также в Совет партии избрали трех человек от "Альтернативы" - Руслана Калинина, Дениса Каплунова и Алексея Митасова.

Сообщается, что большинство украинцев считают, что единственным кандидатом в президенты от демократических сил должен стать лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии "Мнения и взгляды населения Украины: декабрь 2018", опубликованные 20 декабря.


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