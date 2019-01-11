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Как российские деньги утекают из РФ

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  • 11.01.2019, 15:03
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Быстрее самих россиян страну покидает их имущество.

Это констатирует журналист австрийского издания Die Presse (перевод — inopressa.ru) Эдуард Штайнер.

"В связи с политическими разногласиями с Западом крупным российским предпринимателям приходится решать дилемму: если они будут демонстрировать свое единство с президентом Путиным, под угрозой окажется их бизнес с Западом. В обратном случае им грозят неприятности на родине", - пишет автор статьи.

"Так как ведение бизнеса в России не только не стало менее рискованным, но и значительно усложнилось в связи с вялым развитием экономики, российские деньги все больше утекают из России. В частности, это выражается в том, что местные миллионеры доверяют отечественным банкам лишь одну треть своих сбережений, о чем свидетельствует исследование, проведенное в период с апреля по октябрь 2018 года компанией Frank RG, лидером в области анализа финансовых рынков".

В ходе изучения финансовых активов более 30 тыс. россиян, на счетах которых имеется минимум 1 млн долларов, было обнаружено: из 455 млрд долларов 315 млрд долларов хранятся за рубежом. К тому же, указывает Штайнер, исследование выявило рост числа валютных активов в портфеле российских миллионеров.

"Покупка иностранных активов отчасти виновата в том, что отток капитала из России, по оценке Центробанка, составит в 2018 году 54 млрд долларов. В 2017 году он составлял 31 млрд долларов", - говорится в статье.

"Сегодняшнему росту числа валютных активов способствует и то, что экспортные компании, пострадавшие от санкций, были освобождены от строгого валютного контроля и поэтому больше не должны сразу же переводить свои доходы в рубли и на российские счета", - отмечает журналист.

"Правда, - продолжает Штайнер, - двусмысленное впечатление создается, когда соломку для своих денег, а иногда и для самих себя подстилают за границей известные личности, решительно поддерживающие систему. Например, Сергей Брилев, который, как показало расследование лидера оппозиции Алексея Навального, купил себе квартиру в Лондоне за 780 тыс. евро и вдобавок получил британское гражданство".

"Именно желание получить второе гражданство гонит россиян с их деньгами в ЕС, - указывает журналист. - Этим объясняется и то, что в первые девять месяцев 2018 года спрос на недвижимость на Кипре и Мальте подскочил на 30-35%, как сообщила директор по зарубежной недвижимости международной компании Knight Frank Марина Шалаева".

"По данным Knight Frank, количество запросов россиян на покупку европейской недвижимости выросло с января по сентябрь на 12,5%. Только в Англии спрос сократился на 10%", - передает издание.

Как отмечает агентство недвижимости Sotheby's International Realty, "Брекзит" заставляет россиян обращать большее внимание на Германию. Что касается Австрии, то здесь, пишет Штайнер в заключение, в поле зрения россиян оказываются дома-шале на престижных горнолыжных курортах и квартиры в центре Вены стоимостью от 500 тыс. до 2 млн евро.


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