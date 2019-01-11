Названы 10 лучших сериалов прошлого года 1 11.01.2019, 15:17

1,457

Если верить статистике, в прошлом году на планете вышло в эфир более семисот сериалов.

Из них штук тридцать пять появилось в четверговых обзорах, и теперь самое время окончательно «закрыть» год, выбрав из них десятку лучших новинок, пишет «Новое время».

10. Видоизменный углерод. Netflix, 10 эпизодов. 7,5 из 10

Дорогущая экранизация приличной научной фантастики, одноименного романа Ричарда Моргана. Многоуважаемый Юэль Киннаман в главной роли, яркий экшн, но многослойное повествование несколько провисло к финалу.

9. Возращение домой. Amazon, 10 эпизодов. 7,5 из 10

Оказывается, у Джулии Робертс все в порядке со вкусом – она сыграла главную роль (и стала сопродюсером, как обычно и бывает с большими звездами) в весьма примечательном сериале «Возвращение домой». Загадочный проект по реабилитации американских солдат, опасные эксперименты, отличный каст и Сэм Эсмейл (создатель «Мистера Робота») у руля. Рецензия – в следующий четверг.

8. По ту сторону. Starz, 10 эпизодов. 8 из 10

Еще одна неплохая научная фантастика, параллельные миры, теория заговора и Джей Кей Симмонс, убедительно сыгравший две роли. Достойный сериал, который нашел своего зрителя. Другое дело, что его немного. Этого зрителя.

7. Острые предметы. НВО, 8 эпизодов. 8 из 10

Второй крепкий женский детектив от Жан-Марка Валле и НВО после «Большой маленькой лжи». Шуму на сей раз было поменьше, но сериал все равно хорош. Эмми Адамс органично вписалась в мрачный сюжет Джиллиан Флинн. Пересмотру не подлежит, но один раз посмотреть стоит.

6. Патрик Мелроуз. Showtime & Sky Atlantic, 5 эпизодов. 8 из 10

Суровый минисериал о жизни Патрика Мелроуза, плейбоя с надломом и скелетами в многочисленных шкафах. Бенедикт Камбербэтч в главной роли просто великолепен, награды ждут героя.

5. Маньяк. Netflix, 10 эпизодов. 8,5 из 10

Римейк светлой норвежской комедии обернулся крепкой футуристической драмеди в духе лучших эпизодов «Черного зеркала» (британских времен). Великолепная Эмма Стоун наиграла на пару статуэток, а инициатор проекта Джона Хилл старался, как мог. Тот редкий случай, когда финал не портит сезон.

4. Барри. НВО, 8 эпизодов. 8 из 10

Биллу Хейдеру удалось создать прорывной оригинальный сериал, который вытянул его из толпы актеров со смутно знакомыми лицами, превратив в «того парня, который играет Барри». Чернющая комедия о киллере, который решил стать актером и устроился на актерские курсы. По совместительству.

3. Траст. FX, 10 эпизодов. 8,5 из 10

Денни Бойл держал меня на крючке на протяжении всего сезона. Давнюю историю похищения наследника семьи Гетти можно было бы нагуглить на раз-два и не мучиться, но «Траст» стоил этих мучений. Очень красивый, сочный и реалистичный сериал, одно из главных и приятных открытий прошедшего года.

2. Метод Камински. Netflix, 8 эпизодов. 8,5 из 10

Этот сериал просмотрен уже дважды и что-то подсказывает мне, что это еще не конец. Чак Лорри по-прежнему в форме, его новая драмеди с Майклом Дугласом и Аланом Аркиным вдохновляет сильнее остальных участников топа. Жизнь прекрасна, дорогие мои, даже если… Смотрите и пересматривайте.

1. Шучу. Showtime, 10 эпизодов. 9 из 10

Это не самый смешной сериал из десятки, и не самый мрачный, но он точно должен находиться на первой позиции. Джиму Керри, Мишелю Гондри и команде удалось создать нечто неповторимое, новый формат и новую планку в жанре. Сериал прекрасен и циничен, как мы с вами и время, в котором мы живем.