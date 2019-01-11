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Новые дорожные знаки: почему их нет в ПДД и где их будут устанавливать

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  • 11.01.2019, 15:41
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Новые знаки были приняты с 1 января.

«Практически все „новые“, принятые с 1 января, дорожные знаки мы уже делали раньше», — рассказывают специалисты ЗАО «Фабрика знаков», которые не один десяток лет изготавливают эту продукцию. А в Минтрансе tut.by уточнили: «Добавленные в стандарт знаки носят рекомендательный характер — их нет в ПДД, а значит устанавливать их можно по желанию».

В обновленном с 2019 года СТБ 1140−2013 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия» появились новые дорожные знаки. Однако производители отмечают, что, изучив документ, они поняли: «Нового в нем очень мало».

— Пролистали эту книгу, посмотрели: новые знаки выделены здесь темно-синим цветом — для наглядности и для того, чтобы их можно было отличить от тех, что уже используются. По большому счету, к новым мы отнесли всего два знака: оплата проезда транспорта по платным дорогам и мама с ребенком, который правильно называется 7.24 «Служите примером своему ребенку», — говорит специалист по продажам ЗАО «Фабрика знаков» Иван Поляк.

Знак «Мама с ребенком» будет устанавливаться вблизи пешеходных переходов, которые находятся возле детских учреждений, но не на всех, а там, где наиболее интенсивный транспортный поток.

— Некоторые вопросы у нас возникли по схеме движения к пункту оплаты проезда по платным дорогам: черная стрелка указывает, где находится пункт BelToll. Нам знак показался непонятным для восприятия. Хотя, может, на большом указателе видно будет лучше…

— Все остальные дорожные знаки: начало и конец совмещенных велосипедных и пешеходных дорожек, фотоконтроль, совмещенные АЗС — мы уже изготавливали и раньше, в качестве опытных образцов, хотя в СТБ они не были включены. Нам прислали специальную масштабную сетку-схему, с указанием размеров знаков, цвета и прочих нюансов — по ней мы работали, — говорит Иван Поляк. — Сейчас просто все привели в порядок — эти знаки включены в действующий стандарт.

По новым требованиям знак «Контроль режима движения» будет дублироваться на разделительной полосе, так как в условиях интенсивного транспортного потока не все водители его замечали.

Кроме того, выяснилось, что сейчас по обновленному стандарту нужно будет изготавливать знак, информирующий о подъезде к однопутной и многопутной железной дороге, меньшего размера, чем раньше.

— Никаких особенных изменений в принятом по дорожным знакам СТБ ждать не стоит, — пояснил начальник главного управления автомобильных дорог Минтранса Александр Головнев. — Сейчас решается только один вопрос, связанный с этим СТБ: считать знак фотофиксации предупреждающим или информационным. Но для пользователя это вопрос не главный, для людей важнее, чтобы эти знаки были установлены. Ну, а больше ничего меняться не будет.

Александр Головнев пояснил, что с инициативой о разработке новых дорожных знаков выступала ГАИ, поэтому дополнения и были внесены.

— Хотя, по моему мнению, вносить эти дополнения было еще рано — ведь сейчас они носят рекомендательный характер. Все потому, что они не внесены в действующие ПДД — документ, который является обязательным.

Главный дорожник пояснил также, почему знаки «Однопутная железная дорога» и «Многопутная железная дорога» будут сейчас меньшего типоразмера, чем это было раньше.

— Это сделано для экономии средств. Ведь при подъезде к железнодорожному переезду эти знаки дублируются, к тому же водители их не проезжают на большой скорости. А для визуального восприятия этих указателей достаточно и принятого сейчас типоразмера.


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