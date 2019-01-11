Арина Соболенко может стать первой ракеткой мира после «Australian Open» 11.01.2019, 15:48

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Арина Соболенко

Фото: WTA

Белорусская теннисистка может сместить румынку Симону Халеп с первой строчки рейтинга ВТА.

Белоруска Арина Соболенко и девять других теннисисток могут сместить румынку Симону Халеп с первой строчки рейтинга ВТА по результатам Открытого чемпионата Австралии, пишет «Прессбол».

Кроме нашей соотечественницы, это Ангелика Кербер (Германия), Каролин Возняцки (Дания), Слоан Стивенс (США), Элина Свитолина (Украина), Наоми Осака (Япония), Петра Квитова (Чехия), Каролина Плишкова (Чехия), Кики Бертенс (Голландия) и Дарья Касаткина (Россия).

Как только Халеп выйдет на матч первого круга против эстонки Кайи Канепи, Касаткина и Возняцки выйдут из борьбы за первую строчку. В том случае если Халеп победит Канепи, на лидерство в рейтинге перестанет претендовать и Арина Соболенко.

На протяжении 2018 года лишь Симона Халеп и Каролин Возняцки возглавляли рейтинг ВТА.