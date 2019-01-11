Журналиста Геннадия Барбарича оштрафовали за материал о «деле БелТА»3
- 11.01.2019, 15:59
Суд рассмотрел его дело заочно.
Корреспондента «Радыё Рацыя» Геннадия Барбарича обвинили в «подготовке для иностранного СМИ без аккредитации МИД» материала об уголовном деле против белорусских журналистов, сообщает сайт «Белорусской ассоциации журналистов» baj.by.
Геннадий Барбарич рассказал, что на новогодние праздники отправился к родственникам в Брест. А после возвращения в Минск узнал, что 3 января суд Партизанского района заочно рассмотрел дело, ранее отправленное на доработку.
Геннадия Барбарича признали виновным в якобы «нарушении порядка изготовления и распространения продукции СМИ» (ст.22.9 КоАП) — работе без аккредитации на иностранное медиа.
Журналист наказан за подготовку материала о предъявлении коллегам обвинений по так называемому «Делу БелТА».
В ноябре Барбарич возле здания Следственного комитета взял интервью у главного редактора информагентства БелаПАН Ирины Левшиной, которое появилось на сайте «Радыё Рацыя».
После этого милиция составила против журналиста протокол, в котором обвиняла корреспондента в подготовке видеосюжета. Однако в суде выяснилось, что никакого видео на сайте вообще не было. Дело отправили на доработку, а 3 января журналиста всё-таки оштрафовали на 35 базовых величин (892,5 рубля).
Барбарич с решением суда категорически не согласен и собирается его обжаловать.
Геннадий Барбарич — известный белорусский журналист. Ранее работал в информационной компании БелаПАН, газете «Беларусы и рынок», является лауреатом премии имени Дмитрия Завадского.
Всего по подсчётам ОО «Белорусская ассоциация журналистов» в 2018 году журналистов в Беларуси по подобным обвинениям штрафовали не менее 116 раз, а общая сумма штрафов составила 101 993,5 рублей.