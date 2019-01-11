Журналиста Геннадия Барбарича оштрафовали за материал о «деле БелТА» 3 11.01.2019, 15:59

Геннадий Барбарич

Фото: БАЖ

Суд рассмотрел его дело заочно.

Корреспондента «Радыё Рацыя» Геннадия Барбарича обвинили в «подготовке для иностранного СМИ без аккредитации МИД» материала об уголовном деле против белорусских журналистов, сообщает сайт «Белорусской ассоциации журналистов» baj.by.

Геннадий Барбарич рассказал, что на новогодние праздники отправился к родственникам в Брест. А после возвращения в Минск узнал, что 3 января суд Партизанского района заочно рассмотрел дело, ранее отправленное на доработку.

Геннадия Барбарича признали виновным в якобы «нарушении порядка изготовления и распространения продукции СМИ» (ст.22.9 КоАП) — работе без аккредитации на иностранное медиа.

Журналист наказан за подготовку материала о предъявлении коллегам обвинений по так называемому «Делу БелТА».

В ноябре Барбарич возле здания Следственного комитета взял интервью у главного редактора информагентства БелаПАН Ирины Левшиной, которое появилось на сайте «Радыё Рацыя».

После этого милиция составила против журналиста протокол, в котором обвиняла корреспондента в подготовке видеосюжета. Однако в суде выяснилось, что никакого видео на сайте вообще не было. Дело отправили на доработку, а 3 января журналиста всё-таки оштрафовали на 35 базовых величин (892,5 рубля).

Барбарич с решением суда категорически не согласен и собирается его обжаловать.

Геннадий Барбарич — известный белорусский журналист. Ранее работал в информационной компании БелаПАН, газете «Беларусы и рынок», является лауреатом премии имени Дмитрия Завадского.

Всего по подсчётам ОО «Белорусская ассоциация журналистов» в 2018 году журналистов в Беларуси по подобным обвинениям штрафовали не менее 116 раз, а общая сумма штрафов составила 101 993,5 рублей.