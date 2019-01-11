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Новая оптическая иллюзия вызвала ажиотаж в Сети

  • 11.01.2019, 16:14
  • 1,824

Видеозапись всего за несколько дней набрала 8 миллионов просмотров.

В сосцетях возник ажиотаж из-за оптической иллюзии с полем пшеницы, где колоски будто колышутся на ветру.

На самом деле изображение статично, а колоски нарисованы на стене. Видеозапись ''головоломки" обнародовал в Twitter пользователь Waj (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы), пишет «Обозреватель».

"Я знаю, что я не единственный, кто видел дуновение ветра", — написал под постом один из комментаторов.

"Мне понадобилось четыре раза пересматривать, чтобы понять, что это рисунок", — поддержал другой пользователь сети.

Обнародованная видеозапись всего за несколько дней набрала 8 миллионов просмотров и несколько сотен тысяч "лайков" и комментариев.


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