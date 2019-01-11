Как медицинские функционеры брали взятки в десятки тысяч долларов 4 11.01.2019, 16:25

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Фото: tut.by

По «делу медиков» весной-летом 2018 года были задержаны более 60 человек.

В Минском городском суде 11 января начался разбор уголовного дела в отношении заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого и главного врача 12-ой городской клинической стоматологической поликлиники Владимира Кравченка. Оба полностью признают свою вину, передает «Белсат».

Лосицкому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса (получение взяток неоднократно в особо крупном размере). Кравченка обвиняют во взяточничестве (ст. 430) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 424).

Взятки в сфере здравоохранения: кто больше?

Согласно следствию, Игорь Лосицкий, занимая должность заместителя министра, в 2015-2017 гг. неоднократно брал взятки. Первый эпизод обвинения имел место в августе 2015 года, когда чиновник получил взятку в размере $ 1.500 от руководителя компании, занимающейся продажей медицинского оборудования. За это Лосицкий должен официально рекомендовать государственным медицинским учреждениям медтехнику этой фирмы. Передача денег состоялась на автостоянке возле минского ресторана «Ракаўскі бровар».

В 2016 и 2017 годах чиновник получал от бизнесменов взятки в размере $ 10 тыс. и £ 10 тыс. за допуск их компаний к процедуре государственных закупок. В сентябре 2016 года взятку в размере $ 2.000 Лосицкому передал лично Кравченок – за это заместитель министра должен был помочь решить проблемы врачебной фирмы дочери главного врача 12-й поликлиники.

«Я полностью признаю свою вину», – заявил на суде Лосицкий.

Кравченок, согласно следствию, брал взятки с 2013 по 2018 гг. В 2013 году он получил «откат» в размере $ 10 тыс. от бизнесмена Владимира Ладутько в качестве благодарности за победу его компании «Геол-М» в тендере на закупку компьютерного томографа для 12-й городской клинической стоматологической поликлиники. В 2017 году тот же Ладутько «отблагодарил» Кравчонка уже £ 15 тыс. за победу «Геол-М» в тендере на закупку стоматологического оборудования. Кроме того, в обвинении бывшего главного врача присутствует еще 6 эпизодов получения небольших «откатов» в размере от $ 150 до $ 300 от различных медицинских фирм за заключение с ними контрактов. Кравченок свою вину также полностью признал.

Всего главный врач Кравченок, согласно следствию, получил «откатов» на сумму около $ 28 тыс. – даже больше, чем заместитель министра здравоохранения. Лосицкого обвиняют в получении взяток только на сумму $ 23,5 тыс. И оба они набрали взяток меньше, чем бывший начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак – общая сумма взяток в рамках его коррупционных эпизодов превысила $ 37 тыс.

«Это была личная инициатива бизнесменов»

Владимир Кравченок в суде признал свою вину, но отмечал, что его действия не несли ущерб медицинскому учреждению, которым он руководил с 2005 по 2018 год. Бывший главный врач подчеркивал, что под его руководством 12-я городская клиническая стоматологическая поликлиника достигла отличных результатов: у персонала были хорошие заработки, уровень медицинского обслуживания был очень высокий, да еще деятельность учреждения приносила прибыль – экспорт медицинских услуг в 2017 году достиг 2,5 млн. белорусских рублей. Кравченок в свою очередь всегда стремился приобретать для поликлиники самую лучшую медицинскую технику, причем делалось это за собственные средства 12-й поликлиники.

Так в 2013 году он решил купить современный компьютерный томограф. По словам Кравченка, наилучшими характеристиками на рынке обладали финские томографы, единственным поставщиком которых в Беларусь являлась компания «Геол-М». Ее директором и учредителем является Владимир Ладутько.

«У меня состоялся разговор с Ладутько. Он пообещал, что если контракт будет заключен, то он «отблагодарит» меня. Но в первую очередь я был заинтересован в поставках качественного оборудования», – подчеркнул он.

Сторона обвинения утверждает, что Кравченок злоупотреблял своими полномочиями – заранее предупредил Ладутько о проведении тендера и составил требования к технике таким образом, чтобы победила именно его фирма. В результате, считает прокуратура, при проведении тендера для его участников сложились априори неравные условия, поэтому и победил «Геол-М». Главный врач признает, что действительно предупредил Ладутько, но подчеркивает – на результаты тендера это не повлияло. У томографов Ладутько были самые лучшие характеристики в любом случае, поэтому он и победил. Если бы характеристики были хуже, то Кравченок никак помочь фирме «Геол-М» не смог бы.

После тендера Ладутько позвонил Кравченку и пригласил его в свой офис на «чашечку кофе». После кофе бизнесмен передал главному врачу конверт с $ 10 тыс. Аналогичным образом Кравченок описывает ситуацию и при закупках стоматологического оборудования в 2017 году: на результаты тендера он не мог повлиять. А компания Ладутько на этот раз хоть и не имела явного преимущества по характеристикам, но предложила более низкую цену за свои услуги. По итогам тендера он получил от Ладутько £ 15 тыс., но заранее не мог гарантировать ему победу.

В случае остальных 6 коррупционных эпизодов, где он получал взятки в размере от $ 150-300, Кравченка не обвиняли в злоупотреблении его служебными полномочиями. Предварительно «отблагодарить» его не обещали, и контракты на момент передачи денег уже были заключены. «Откаты», как объясняет Кравченок, бизнесмены передавали с целью «привлечь» его к сотрудничеству. «Мне предложили – я не смог отказаться», – говорит он.

«Я действительно понимаю, что деньги мне передавались исключительно потому, что я занимал ответственную должность. Это всегда была инициатива самих бизнесменов. Я сожалею, что не смог воздержаться от искушения», – заявил Кравченок на суде.

Что касается эпизода, когда сам Кравченок давал взятку Лосицкому, то тогда он помогал своей дочери – хотя она якобы не просила об этом, и ничего об усилиях отца не знала. «Я воспринял ее проблемы по-отечески», – объяснил он. Кравченок позвонил Лосицкому и встретился с ним на стоянке возле Министерства здравоохранения – передал заместителю министра бутылку со спиртным напитком и конверт с $ 2 тыс.

4 января состоялось предварительное судебное заседание, так как Владимир Кравченок заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он признал свою вину и согласился полностью возместить ущерб, нанесенный государству. Прокурор Юрий Шерснев подчеркнул, что Кравченок сообщил правоохранительным органам ранее неизвестные факты о коррупционных преступлениях, чем помог следствию изобличить других коррупционеров. 11 января началось рассмотрение дела по существу.

Игорь Лосицкий находится под стражей с 29 июня 2018 года. Владимир Кравченок был под стражей с 17 июня по 17 октября. Ему изменили меру пресечения на домашний арест и с ноября 2018 г. он работает рядовым стоматологом в 7-й поликлинике.

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Суд над Лосицким и Кравченком – часть большого дела о коррупции при закупках медицинского оборудования и лекарств. В СМИ его называют «делом медицинских функционеров» или «делом медиков». В рамках дела весной-летом 2018 года были задержаны более 60 человек (в том числе 37 чиновников). Согласно КГБ, взятки доходили до $ 350 тыс. за один раз. Незаконно полученные деньги переводились на счета фирм в Гонконге, Литве, Латвии, России и ЮАР. Из-за коррупции стоимость и лекарств, и оборудования завышалась на 10-60%, в отдельных случаях – на 100%.

Кроме Лосицкого и Кравченка, среди арестованных – директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий, директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак, начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак и начальник военно-медицинского управления Министерство обороны Алексей Еськов. Во время обыска в гараже Шарака в тайнике было обнаружено более $ 620 тыс. в эквиваленте, у Белецкого – около $ 500 тыс.

Игорь Лосицкий стал заместителем министра в марте 2013 года, считался протеже экс-министра Василия Жарко. Лосицкий осуществлял общее руководство и контроль за строительством, реконструкцией и развитием материально-технической базы отрасли здравоохранения. Курировал вопросы оборота медицинских изделий в Беларуси и лицензирования, являлся председателем профильных комиссий Минздрава и «Белмедтехники». В прошлом году в июле Лосицкого задержал КГБ.