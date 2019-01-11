Девять изменений в получении справок для водительского удостоверения 11.01.2019, 16:41

1,433

Изменился подход к допуску к управлению механическими транспортными средствами категории «В».

Минздрав постановлением от 6 декабря 2018 года № 88 установил перечень заболеваний и противопоказаний, препятствующих управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, а также условий, при соблюдении которых лица допускаются по медицинским показаниям к управлению, пишет tut.by.

Ирина Болдырева, консультант управления медицинской экспертизы главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава, рассказала, что сейчас подход к допуску к управлению механическими транспортными средствами категории «В» стал более либеральным. При этом при получении категорий «С» и «D» он остался прежним, так как там идет речь о безопасности перевозки грузов.

1. Допуск к управлению механическими транспортными средствами категории «В» будет осуществляться без учета «найма на работу». Это требование убрали.

2. По постановлению беременные, имея водительское удостоверение категории «В», без ограничений по сроку беременности смогут управлять легковыми автомобилями. Ранее это было запрещено с 30-й недели беременности.

3. Срок действия водительской медсправки, как и раньше, варьируется от 1 года до 5 лет в зависимости от наличия заболеваний у водителей. При этом при определенных заболеваниях он свой.

4. Сам по себе порядок освидетельствования и работа водительских комиссий не изменились. То есть желающий водить автомобиль должен получить выписку из поликлиники по месту жительства, а затем пройти обследование в водительской комиссии, как и раньше.

5. При некоторых заболеваниях увеличены сроки переосвидетельствования. Например, при инфаркте миокарда раньше это нужно было делать каждый год, сейчас — первые два года — ежегодно, а затем раз в два года. При этом после инфаркта миокарда за руль допускали через год, сейчас с учетом состояния — через шесть месяцев.

6. Документ расширяет водительские медпоказания для инвалидов. Речь в том числе идет о людях с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата. Сейчас они смогут работать по водительским специальностям. Это новшество также касается и людей с глухотой. Сейчас они могут работать таксистами. Раньше это было запрещено — несмотря на это в онлайн-сервисах по поиску машины работает немало людей с ограничениями по слуху.

7. Люди с двусторонней глухотой раньше про дили водительское медосвидетельствование для категории «В» раз в два года, сейчас будут раз в полтора.

8. При онкологических заболеваниях ранее люди могли водить авто только после лечения и на основании заключения онколога и при условии ремиссии заболевания. Сейчас это возможно во всех случаях, кроме IV клинической группы рака. Речь идет о больных, которые получают паллиативную помощь. При этом IV клиническая группа не одно и то же, что IV стадия рака.

9. В плане зрения, по словам Ирины Болдыревой, пересмотрели моменты, связанные с полями зрения и сроками наблюдения после оперативных вмешательств. При этом изменения несущественные, так как заболевания, связанные со зрением, могут существенно повлиять на безопасность вождения.

Постановление опубликовали на Национальном правовом интернет-портале Беларуси 4 января. Оно вступает в силу через 15 дней после опубликования.