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Слова Путина превратились в «белый шум» даже для россиян

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  • Леонид Гозман, glavred.info
  • 11.01.2019, 16:46
  • 1,046
Леонид Гозман
Фото: facebook.com/civilforum

Президенту РФ приходят счета за 20 лет постоянного вранья.

Счет за амфоры.

Путин сказал правду – у него есть военно-учетная специальность командира взвода 122-миллиметровых гаубиц М-30, его первое воинское звание – лейтенант артиллерии. Дело в том, что по неизъяснимой мудрости начальства всех студентов гуманитарных факультетов ЛГУ учили тогда именно на артиллеристов.

Я это знаю потому, что учился там примерно в те же годы, что и Путин, только не на юридическом, а на факультете психологии. Учили нас, кстати, хорошо, и если ему повезло с инструкторами так же, как и мне, то он, наверное, до сих пор помнит, как эта самая гаубица устроена и как из нее стрелять.

Но интересен не этот факт его биографии, который совсем не интересен, – мало ли кого чему учили на военных кафедрах. А интересно то, что даже когда он говорит правду, ему не верят – интернет и все не слишком подцензурные СМИ переполнены шутками по этому поводу. И в то, что из машины сфотографироваться с расплакавшейся девочкой он вышел просто так, без задней мысли и не по совету пиарщиков, не поверит никто и никогда – из тех, разумеется, кто способен сам выбирать, во что верить, а во что не верить.

Ему, наконец, стали приходить счета. За амфоры, за подставных рыбаков и прочих на встречах с народом, за наши войска, которых нет в Крыму, за Boeing, который сбили не мы, за почти 20 лет вранья – не только его личного, но всей его системы. Для думающей части страны что бы он ни сказал – белый шум.

Интересно проходит диалог национального лидера с подведомственным народом.

Леонид Гозман, glavred.info


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