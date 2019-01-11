Фотофакт: Белорусы требуют независимой Православной церкви 11.01.2019, 16:58

После томоса для Украины идея автокефалии набирает популярность в белорусском обществе.

Опросы о предоставлении независимости Белорусской православной церкви проводили не только в минских пабликах в соцсетях, сообщает телеграм-канал «Баста».

После 7 января об этом спрашивали и у жителей других областных центров. Большая часть подписчиков высказывается за автокефалию. Многие священники также поддерживают создание независимой БПЦ — информация об этом не раз проскальзывала в СМИ. Но не стоит ждать автокефалии при оккупационном режиме.

Лукашенко никогда не пойдет на это, как и не сделает ни одного реального шага для уменьшения зависимости от Москвы. Независимая церковь возможна лишь в свободной стране. Она будет создана только после смены власти в стране.