«Водитель сказал, что такой ажиотаж бывает только на Новый год» 11.01.2019, 17:16

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Погода повлияла на работу такси в Минске.

Сегодняшнее утро в Минске выдалось по-настоящему морозным. А многие и не ожидали: у кого-то не завелась машина, кто-то даже не стал пытаться ее заводить. А кто-то не захотел ехать на общественном транспорте: холодно же. В итоге работы прибавилось у столичных таксистов, пишет onliner.by.

Морозное утро в такси

Минчане рассказали, что такси сегодня утром вызвать было непросто — спрос большой.

— Мне нужно было доехать из Сухарево в центр. Пыталась утром вызвать Uber — нет машин, — рассказала читательница. — Ладно, вызываю «Яндекс.Такси», в моем понимании, это все равно одно и то же. Доехала, но если обычно платила за такую поездку около 7 рублей, то сегодня выложила почти 13 — такой вот повышающий коэффициент.

Действительно, при большом ажиотаже у некоторых сервисов вводится коэффициент, который существенно увеличивает стоимость поездки. Принцип простой: едет тот, кто готов платить. Все честно, так как клиент заранее видит стоимость и может принять взвешенное решение. С традиционными службами такси дела обстоят иначе: стоимость поездки определяется счетчиком, установленным в машине, а тариф, как правило, остается неизменным. Другое дело, что при высоком спросе вызвать машину по телефону бывает затруднительно: их просто не хватает на всех желающих.

— Водитель рассказал, что в среднем стоимость поездок утром подросла рублей на 10—12. Если из Каменной Горки в центр поездка обычно стоила 8 рублей, то сегодня утром за нее платили 20, — рассказала девушка.

Чаще всего ажиотаж на услуги такси в столице наблюдается по вечерам в пятницу или субботу, а также в праздничные дни.

— Пока ехали, разговорились с таксистом. Он говорит, что такой ажиотаж на услуги такси в Минске бывает разве что на Новый год. Заказов очень много: он показывал приложение, там некоторые районы отмечены фиолетовым цветом. По его словам, это означает высочайший спрос. Для таксистов, наверное, это хорошо: чем больше работы, тем выше доход, — продолжает наша читательница.

Она по секрету рассказала, что таксист попросил ее отменить поездку через приложение.

— Дело в том, что он не может ездить за наличные по какой-то причине, только безнал. А когда принимал заказ, он почему-то не знал, как я буду платить. Или заказов настолько много, что водители берутся за все подряд. Короче, решили вопрос, все нормально, — отметила девушка.

Далеко не факт, кстати, что на работу сегодня смогли выйти все таксисты, кто хотел это сделать. Мороз — он для всех мороз.

— Мой таксист рассказал, что общался утром с водителями: было немало тех, кто не смог завести машину. Кто-то сознательно решил остаться дома. Да и пока мы ехали, видели машины три-четыре на «аварийках» — замерзли, наверное. В этот момент на улице было около –15 градусов, — рассказала собеседница.

А завтра потепление

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды сообщили, что минувшая ночь была самой холодной в этом году. Выбирать, правда, особо не из чего — и двух недель в 2019-м еще не прошло. Но все же: ночью температура в некоторых районах страны опускалась ниже –22 градусов Цельсия. Холоднее всего было в Березинском заповеднике (почти 23 мороза), Вилейке, Кличеве.

В Минске температура также отличалась от района к району. На проспекте Независимости, к примеру, было зафиксировано –16 градусов, а в Уручье –22.

— Ночь была холодная, но это холод перед потеплением. Уже в ближайшие сутки погода переменится, в Беларусь придет фронтальный раздел, и, хоть циклон и проходит по самому северу Европы, в нашей стране значительно потеплеет, — рассказали синоптики.

Уже следующей ночью температуры в Беларуси будут колебаться от –6 до –12 градусов Цельсия, завтра днем в стране будет от –5 до +1. Традиционно в западных районах теплее, в восточных — холоднее. В Минске завтра ожидается –1...–3. Потепление продолжится и в следующие дни, в воскресенье в столице, к примеру, будет всего около нуля градусов. Будут осадки, на дорогах возможна гололедица.

К слову, информация для тех, кто больше всех сегодня замерз. В этот день, 11 января, в 1950 году в Минске было почти –35 градусов Цельсия. И еще один любопытный факт: 14 января 1993 года был рекордно теплый день — плюс 7,7 градуса. А в 1893-м, ровно за 100 лет до этого, рекордно холодный — 33 мороза.