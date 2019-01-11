Макрон вслед за Трампом отменил поездку в Давос 9 11.01.2019, 17:21

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Эмманюэль Макрон

Президент Франции решил отказаться от поездки на Всемирный экономический форум.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался ехать на Всемирный экономический форум в Давосе. Как сообщает liga.net со ссылкой пресс-служба президента, такое решение принято в связи с его напряженным рабочим графиком.

Речь идет о проведении больших национальных дебатов на фоне протестов "желтых жилетов".

Ранее свою поездку на Всемирный экономический форум отменил президент США Дональд Трамп.

"Из-за непримиримости демократов в отношении обеспечения безопасности на границе и большого значения безопасности для нашей страны я с уважением отменяю свою очень важную поездку в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум", - объяснил Трамп.