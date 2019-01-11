Фотофакт: Минчанин выловил щуку весом более 8 килограмм на лесном озере 9 11.01.2019, 17:54

3,766

иллюстрационное фото

За уловом пришлось ехать в Полоцкий район.

Минчанин Алексей Сухих поймал щуку весом 8 кг на лесном озере, расположенном в Полоцком районе, сообщает tut.by.

Как стало известно, «щуку взяли на жерлицу (рыболовная снасть для ловли щук и других хищных рыб. — Прим. ). (…) Поклевки были, но щука бросала живца, практически не разматывая снасть. Эта трофейная взяла вскоре после рассвета. Поводок — вольфрам, хотя рядом стояли жерлицы и с флюорокарбоном. Главное было попасть хищнику под нос».