закрыть
11 января 2019, пятница, 20:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Северную и центральную Европа продолжают засыпать сильнейшие снегопады

1
  • 11.01.2019, 18:05
  • 1,854

В Австрии на расчистку заваленных снегом деревень направили армию.

Центральную и северную Европу продолжают заметать метели. В Австрии на расчистку заваленных снегом деревень направили армию. В горах сохраняется лавинная опасность, сообщает euronews.com.

После нескольких случаев гибели людей Руди Майр, глава комиссии по предупреждению сходов лавин, предупреждают лыжников о необходимости соблюдать меры безопасности: "Я настоятельно всем советую оставаться на разрешённых лыжных склонах. Не отклоняйтесь никуда в сторону. Хотя свежий снег выглядит привлекательным, опасность сохраняется. Вы легко можете спровоцировать лавину".

В Баварии снегопады привели к заторам на дорогах. В некоторых населённых пунктах из-за погодных условий были закрыты школы.

В международном аэропорту Мюнхена были отменены почти 90 из запланированных на пятницу авиарейсов, а в крупнейшем аэропорту Германии – во Франкфурте-на-Майне – 120.

На сложные дорожные условия жалуются и автомобилисты Норвегии. На одной из трасс автобус вылетел из-за гололедицы на обочину. К счастью, никто из находившихся в нём студентов не пострадал.

Из-за обильных снегопадов режим чрезвычайной ситуации был объявлен в четырёх муниципалитетах Сербии. Высота снежного покрова в этих районах достигла 1 метра. Некоторые деревни оказались отрезаны от окружающего мира непроходимыми сугробами.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко в кресле-качалке
Лукашенко в кресле-качалке Ирина Халип
Союзное свинство
Союзное свинство Валерий Карбалевич
Коллективный Путин
Коллективный Путин Лилия Шевцова
Путину стали приходить счета за почти 20 лет вранья
Путину стали приходить счета за почти 20 лет вранья Леонид Гозман