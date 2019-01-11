Северную и центральную Европа продолжают засыпать сильнейшие снегопады

Северную и центральную Европа продолжают засыпать сильнейшие снегопады1
- 11.01.2019, 18:05
- 1,854
В Австрии на расчистку заваленных снегом деревень направили армию.
Центральную и северную Европу продолжают заметать метели. В Австрии на расчистку заваленных снегом деревень направили армию. В горах сохраняется лавинная опасность, сообщает euronews.com.
После нескольких случаев гибели людей Руди Майр, глава комиссии по предупреждению сходов лавин, предупреждают лыжников о необходимости соблюдать меры безопасности: "Я настоятельно всем советую оставаться на разрешённых лыжных склонах. Не отклоняйтесь никуда в сторону. Хотя свежий снег выглядит привлекательным, опасность сохраняется. Вы легко можете спровоцировать лавину".
В Баварии снегопады привели к заторам на дорогах. В некоторых населённых пунктах из-за погодных условий были закрыты школы.
В международном аэропорту Мюнхена были отменены почти 90 из запланированных на пятницу авиарейсов, а в крупнейшем аэропорту Германии – во Франкфурте-на-Майне – 120.
На сложные дорожные условия жалуются и автомобилисты Норвегии. На одной из трасс автобус вылетел из-за гололедицы на обочину. К счастью, никто из находившихся в нём студентов не пострадал.
Из-за обильных снегопадов режим чрезвычайной ситуации был объявлен в четырёх муниципалитетах Сербии. Высота снежного покрова в этих районах достигла 1 метра. Некоторые деревни оказались отрезаны от окружающего мира непроходимыми сугробами.