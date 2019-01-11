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FAZ: Трамп не готов уступить в споре о стене

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  • 11.01.2019, 18:58
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Фото: Jim Lo Scalzo / EPA

Работа госаппарата в США парализована.

Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенбергер (Klaus-Dieter Frankenberger) опубликовал комментарий, посвященный продолжающимся спорам президента Дональда Трампа c демократами в палате представителей, сообщает "Немецкая волна".

"После выборов в Конгресс многие думали, что президент Трамп и "его" республиканцы в Сенате смогут по ряду вопросов конструктивно работать с новым демократическим большинством в Палате представителей. По принципу: "разнопартийное руководство не обязательно приводит к парализованному кабинету". Первый опыт работы в такой ситуации стал отрезвляющим, а настроение - менее радужным.

В ходе спора о госбюджете президент Трамп оборвал встречу с лидерами Демократической партии, не сумев добиться своего. Если не обращать внимания на дурной стиль, то становится очевидно, что укорененный в основном законе принцип политического сотрудничества между партиями и ветвями власти в США больше не соблюдается.

Это очень важное обстоятельство. Трамп не готов уступить и настаивает на строительстве стены (или стального заграждения) на границе с Мексикой - демократы отвергают эту меру и не хотят давать добро на необходимое финансирование. Работа госаппарата парализована. В такой ситуации не может быть и речи о том, чтобы политическая система США и ее руководители играли бы роль путеводного маяка для остального мира".


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