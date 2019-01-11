Как правильно питаться после новогодних праздников 11.01.2019, 19:17

Разгрузка на монопродуктах поможет вывести токсины и шлаки из организма.

О здоровом состоянии организма после новогодних праздников говорить не приходится. Жирная пища, сладкое, алкоголь и обилие майонеза пагубно влияют на здоровье пищеварительной системы, почек и печени, пишет agro-market.net.

Лучшим вариантом восстановления после зимних праздников станет применение разгрузочных дней. Разгрузка на монопродуктах поможет не только вывести токсины и шлаки из организма, но и восстановить организм после пышного застолья. В чем польза разгрузочных дней после зимних праздников Разгрузочное меню после Нового года позволяет плавно восстановить работоспособность печени и пищеварительной системы - без стресса и возможности срыва.

Подобные дни предназначены для очистки кишечника, печени и поджелудочной железы, что и нужно организму после праздничных дней. Во время разгрузочных дней система питания основывается на одном базовом продукте или типе продуктов. Это позволяет вывести токсические соединения, лишнюю воду, избавить от отеков, устранить шлаковые образования и продукты распада алкоголя. Для качественной очистки всего организма стоит узнать все о ом, как правильно питаться после Новогодних праздников и какие продукты брать за основу разгрузочного питания.

Кефирный день - борьба с токсинами

Подобный вариант разгрузочного дня наиболее оптимален для выведения токсинов после обильных праздничных застолий. Кефир не только отлично улучшает пищеварение, выводит скопившуюся жидкость, очищает тело от продуктов распада алкоголя и выводит спиртное в первые сутки после застолья.

День на таком кисломолочном продукте предполагает исключение жирных блюд, овощей и фруктов. Можно сочетать в разгрузочном дне кефир с другими кисломолочными продуктами. Например, нежирным творогом или йогуртом. Во время такой разгрузки можно пить минеральную воду. Нельзя проводить кефирные разгрузочные дни при непереносимости лактозы, гастрите, аллергии на казеин и язве желудка.

Огуречный день - устраняем отеки Разгрузка на огурцах позволяет качественно очистить кишечник печень. Схема подобного разгрузочного дня такая:

• отсутствие соли и перца;

• потребление двух килограмм огурцов в сутки;

• пять приемов пищи;

• употребление овоща вместе с кожурой. Также, можно пить минеральную воду без газа и, в отдельных случаях, нежирный кефир. Не стоит проводить разгрузку на огурцах при повышенной кислотности, заболеваниях почек, патологиях ЖКТ и гастрите.

Чайный день - перезагрузка организма

Травяные и чайные напитки позволяют очистить печень от алкоголя, восстановить водный баланс и здоровье ЖКТ. Чай способен напитать тело витаминами, вывести токсины и наполнить организм антиоксидантами. Оптимальна такая разгрузка при избыточном весе, патологиях желчевыводящих путей, заболеваниях печени и нефрите. Схема чайного разгрузочного дня выглядит так:

• отсутствие сахара;

• потребление трех литров жидкости в сутки;

• заваривание зеленого, клюквенного, мятного, яблочно-лимонного, крапивно-зеленого или имбирного чая.

Не стоит применять разгрузку чайного типа при заболеваниях ЖКТ и патологиях почек. В таком случае, можно заменить чай на простую минеральную воду без газа.

Теперь вы знаете все о том, как правильно питаться после праздников, чтобы восстановить здоровье организма, в особенности - печени и пищеварительной системы.