Крупнейшие доноры кампании за Brexit считают, что Британия останется в ЕС 11.01.2019, 19:30

Пессимизм доноров вызван тупиковой ситуацией в британском парламенте.

Двое из крупнейших доноров кампании за выход Великобритании из ЕС считают, что страна в конечном итоге останется в блоке из-за неспособности правительства реализовать результаты референдума.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Миллиардер Питер Харгривз, который был вторым крупнейшим донором кампании за Brexit, и ветеран хедж-фондового рынка Криспин Оди заявили, что они ожидают, что Британия останется в ЕС.

Оди заявил, что в настоящее время он готовится к укреплению фунта после того, как его флагманский фонд ранее получил выгоду от ставок против британских активов на фоне растущих опасений рынка по поводу влияния Brexit.

Пессимизм доноров вызван тупиковой ситуацией в британском парламенте по поводу соглашения о выходе, которое премьер-министр Тереза Мэй заключила с ЕС.

Харгривз заявил, что политическое учреждение намерено уничтожить Brexit, и это приведет к поколению недоверия к британским политическим классам.

Правительство, по его словам, скорее всего, сначала попросит продлить формальный процесс выхода из ЕС, а затем назначит повторный референдум.

"Я полностью сдался. Я в полном отчаянии, я не думаю, что Brexit вообще случится", - сказал 72-летний Харгривз, один из самых богатых людей Британии, пожертвовавший 3,2 миллиона фунтов на кампанию.

Оди также заявил, что не верит в то, что Brexit произойдет, однако и не верит в повторный референдум.

"Я считаю, что этого не произойдет. Я просто не вижу, как это происходит с такой конфигурацией парламента", - сказал он.