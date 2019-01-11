закрыть
11 января 2019, пятница, 20:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Крупнейшие доноры кампании за Brexit считают, что Британия останется в ЕС

  • 11.01.2019, 19:30

Пессимизм доноров вызван тупиковой ситуацией в британском парламенте.

Двое из крупнейших доноров кампании за выход Великобритании из ЕС считают, что страна в конечном итоге останется в блоке из-за неспособности правительства реализовать результаты референдума.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Миллиардер Питер Харгривз, который был вторым крупнейшим донором кампании за Brexit, и ветеран хедж-фондового рынка Криспин Оди заявили, что они ожидают, что Британия останется в ЕС.

Оди заявил, что в настоящее время он готовится к укреплению фунта после того, как его флагманский фонд ранее получил выгоду от ставок против британских активов на фоне растущих опасений рынка по поводу влияния Brexit.

Пессимизм доноров вызван тупиковой ситуацией в британском парламенте по поводу соглашения о выходе, которое премьер-министр Тереза Мэй заключила с ЕС.

Харгривз заявил, что политическое учреждение намерено уничтожить Brexit, и это приведет к поколению недоверия к британским политическим классам.

Правительство, по его словам, скорее всего, сначала попросит продлить формальный процесс выхода из ЕС, а затем назначит повторный референдум.

"Я полностью сдался. Я в полном отчаянии, я не думаю, что Brexit вообще случится", - сказал 72-летний Харгривз, один из самых богатых людей Британии, пожертвовавший 3,2 миллиона фунтов на кампанию.

Оди также заявил, что не верит в то, что Brexit произойдет, однако и не верит в повторный референдум.

"Я считаю, что этого не произойдет. Я просто не вижу, как это происходит с такой конфигурацией парламента", - сказал он.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко в кресле-качалке
Лукашенко в кресле-качалке Ирина Халип
Союзное свинство
Союзное свинство Валерий Карбалевич
Коллективный Путин
Коллективный Путин Лилия Шевцова
Путину стали приходить счета за почти 20 лет вранья
Путину стали приходить счета за почти 20 лет вранья Леонид Гозман