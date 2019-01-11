МАЗ обогнал конкурентов и вошел в четверку лидеров на этапе «Дакара» 2 11.01.2019, 19:46

В четвертый день гонщики преодолели «боевые» 405 километров.

МАЗ Сергея Вязовича после череды неприятностей вырвался вперед – обогнал с десяток соперников и попал в первую четверку. Другие белорусские экипажи также завершили четвертый ралли-заезд на «Дакаре-2019» относительно благополучно, рассказали в пресс-службе Минского автозавода cайту telegraf.by.

В четвертый день гонщики преодолели «боевые» 405 км, где вновь столкнулись с песками и дюнами. Этап был марафонским, так что после финиша экипажи направились в закрытый парк для самостоятельной подготовки к следующему заезду. По этой причине было особенно важно не только показать хорошее время, но и беречь технику.

Для белорусов заезд выдался удачным. Сергей Вязович, стартовав с 20-й позиции, сумел опередить практически все экипажи, которые ехали впереди. Как признался сам пилот, такого количества обгонов он не припомнит за все семь лет участия в «Дакаре».

В результате «самый быстрый» МАЗ показал четвертое время – 4 часа 23 минуты. Победителем этапа вновь стал Андрей Каргинов, который был быстрее на 13 минут. В общем зачете экипаж Сергея Вязовича расположился на 17-м месте и проигрывает лидеру гонки Эдуарду Николаеву 5 часов 30 минут.

«Спецучасток прошел без происшествий, кроме разве что того, что мы остановились около Алексея Вишневского, у которого открутилась турбина. Ребята сами справились, помощь не понадобилась. Мы сегодня стартовали с «хвоста» и мы совершили, наверное, рекордное для себя число обгонов. Соперники были медленные: все прошло успешно, наконец-то тут удача вернулась к нам», – подчеркнул Сергей Вязович.

Александр Василевский занял на этапе 12-е место, проехав маршрут за 4 часа 46 минут и отстав на 36 минут. В генеральной классификации экипаж находится на 11-й строчке с 2 часами 55 минутами «потерянного» времени.

Алексей Вишневский из-за технических сложностей финишировал 14-м. Его время – 5 часов 4 минуты, а отставание – 54 минуты. В «абсолюте» белорусские гонщики удерживаются в первой десятке, проигрывая лидеру ралли 2 часа 42 минуты.

«Первую часть спецучастка мы проехали неплохо, в зоне нейтрализации перед стартом второго скоростного участка мы остановились, так как оторвалась выхлопная гофра. Попытались починить на месте. Позже выяснили, что открутилась турбина, и именно из-за этого порвалась гофра. Пришлось ее закручивать на три болта, так как к четвертому нам было в таких условиях не подлезть. Когда мы ехали, она снова раскрутилась – чудом мы добрались до финиша», – признался Алексей Вишневский.

Второй марафонский этап приведет гонщиков обратно на бивуак в Арекипу. Но сначала им предстоит преодолеть 517 км скоростных участков по пескам с дюнами и вдоль берега океана. По пути также будут гравий, камни и «феш-феш».

Марафон «Дакар-2019» проходит по территории Перу. Ралли-рейд займет 11 дней и завершится 17 января в Лиме. Гонщикам предстоит проехать около 5 тыс. км. Более половины маршрута пролегает через песчаные трассы с огромными дюнами и другими препятствиями.