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СМИ: В Москве похитили подозреваемого в организации убийства Вороненкова

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  • 11.01.2019, 19:59
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Юрий Василенко

Похищенный в Москве Юрий Василенко, скорее всего, мертв.

В Москве похитили фигуранта дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Юрия Василенко. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах агентству "Росбалт". По данным агентства, Василенко также связан с убийством в Подмосковье лидера организации "Оплот" Евгения Жилина.

Собеседник "Росбалта" считает, что похищенный, скорее всего, мертв. По факту похищения возбудили уголовное дело и провели обыск в московской квартире, которую снимал пропавший. В доме нашли несколько десятков единиц огнестрельного оружия и взрывчатку, рассказал источник агентства.

Вечером 10 января Василенко находился в ресторане "Базилик", в котором проводил свои встречи. В ресторан вошла группа мужчин, которые потребовали от него проехать с ними. На улице завязалась потасовка со стрельбой, в результате которой Василенко получил ранения. Затем его бросили в багажник машины и увезли в неизвестном направлении.

О похищении человека в Москве также сообщило региональное управление Следкома РФ. В ведомстве заявили, что вечером 10 января 2019 года вблизи кафе неизвестные "произвели выстрелы из огнестрельного оружия и поместили мужчину в багажник автомобиля".


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