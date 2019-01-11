Минское «Динамо» уступило в гостях «Магнитке» 11.01.2019, 20:19

«Зубры» выигрывали после двух периодов.

В матче чемпионата КХЛ минское "Динамо" в гостях потерпело поражение от магнитогорского "Металлурга" — 3:4. Гости выигрывали после двух периодов, однако не удержали даже ничью, сообщает "Прессбол".

МЕТАЛЛУРГ — ДИНАМО Мн — 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

МАГНИТОГОРСК. 11 января. "Арена-Металлург". 6527 (7704) зрителей.

СУДЬИ: В.Букин (Москва), П.Овчинников (Орск), Д.Захаров (Уфа), А.Отмахов (Екатеринбург).

МЕТАЛЛУРГ: Кошечкин (Загидулин, 10.38; Кошечкин, 14.28; Загидулин, 40.01); Верещагин — Антипин, Н.Кулемин — Эллисон — Мозякин (к); Рылов — Береглазов, Булирж — Расмуссен — Пакаринен; Матушкин — Е.Бирюков, Н.Шор — Чибисов — Любимов; Д.Зайцев — Ю.Платонов, Тимкин — Неколенко — Д.Платонов.

ДИНАМО Мн: М.Карнаухов (59.22); Хенкель — Лисовец, А.Степанов — А.Терещенко (к) — А.Костицын; Блум — К.Готовец, Пулккинен — Хауден — Бут; Евенко — Уиркош, С.Костицын — Ковыршин — А.Гаврус; И.Литвинов — Волков — Китаров; Бокун, Дроздов.

ШАЙБЫ: 0:1 — Лисовец (А.Степанов, 2.24). 1:1 — Н.Кулемин (Мозякин, Эллисон, 3.14). 2:1 — Н.Кулемин (21.12 — бол.). 2:2 — А.Костицын (А.Степанов, 38.32). 2:3 — Бут (Пулккинен, 39.51). 3:3 — Булирж (Любимов, Чибисов, 48.26). 4:3 — Пакаринен (Антипин, Расмуссен, 58.15).

БРОСКИ: 32:28 (7:13, 13:8, 12:7).

ШТРАФ: 4 (Эллисон, Д.Платонов) — 6 (Пулккинен, А.Гаврус, А.Терещенко).