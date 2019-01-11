Трамп пообещал упростить визовые правила для айтишников и медиков
- 11.01.2019, 20:31
Для хороших специалистов станет проще получить визу H-1B.
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует усовершенствовать программу рабочих виз H-1B для высококвалифицированных специалистов, работающих в IT-секторе или медицине, сообщает "Новое время".
"Владельцы виз H1-B в Соединенных Штатах могут быть уверены, что скоро произойдут изменения, которые упростят и принесут больше определенности в вашем пребывании, включая потенциальное получение гражданства", - сказал Трамп в Twitter.
По словам главы Белого дома, Вашингтон намерен поощрять талантливых и высококвалифицированных специалистов строить карьеру в США.
H1-B holders in the United States can rest assured that changes are soon coming which will bring both simplicity and certainty to your stay, including a potential path to citizenship. We want to encourage talented and highly skilled people to pursue career options in the U.S.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2019 г.