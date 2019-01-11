С новым годом, товарищи россияне, с новыми ценами! 11.01.2019, 20:47

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Фото: reuters

Инфляция в России в декабре вдвое превысила прошлогодний уровень.

Осень и зиму страна активно готовилась к повышению НДС. Только за 4 месяца ПЕРЕД новым годом она практически отыграла это повышение (рост цен 1,9% при росте налога на 2% к стоимости товаров), сообщает Telegram-канал СерпомПО.

Всего за 2018 год инфляция составила 4,3% (хотя по месячным данным она скорее 4,4%, но спишем это на неточность округлений). Инфляция превысила таргет ЦБ (4%) и все прогнозы властей:

— 6 декабря Медведев уверял, что инфляция не превысит 3,5%, — 20 декабря Путин обещал, что инфляция составит 4,1-4,2%.

И, как обычно, Росстат "не ловит" часть инфляции. Хотя бы уже за счет "пересортицы". Например, цены на 98-й бензин поднялись, наверное, как и было обещано правительству на 1,7% - но мы этого не узнаем, ведь его больше нет на некоторых бензоколонках, а вместо него появился 100-й по новой цене... Попытки административно сдержать рост цен смехотворны. Новые налоги толкают цены вверх.

С новым годом, товарищи, с новыми ценами! Доходов вам!