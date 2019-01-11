Лукашенко наградил Макея орденом Отечества

Лукашенко наградил Макея орденом Отечества24
- 11.01.2019, 20:53
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Диктатор наградил главного отбеливателя своего режима.
Церемония вручения государственных наград состоялась сегодня на торжественном приеме у Александра Лукашенко.
На церемонию были приглашены артисты, спортсмены, государственные служащие и «многие другие люди, которые достигли в своей сфере деятельности больших успехов».
Орден Отечества III степени глава государства вручил министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею, сообщает БелТА.