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Лукашенко наградил Макея орденом Отечества

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  • 11.01.2019, 20:53
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Владимир Макей
Фото: ИТАР-ТАСС

Диктатор наградил главного отбеливателя своего режима.

Церемония вручения государственных наград состоялась сегодня на торжественном приеме у Александра Лукашенко.

На церемонию были приглашены артисты, спортсмены, государственные служащие и «многие другие люди, которые достигли в своей сфере деятельности больших успехов».

Орден Отечества III степени глава государства вручил министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею, сообщает БелТА.


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