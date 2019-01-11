Глеб: У меня были предложения, но я решил переподписать контракт с БАТЭ 5 11.01.2019, 20:56

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Александр Глеб

Белорусский футболист продолжит выступать за борисовский клуб.

Полузащитник БАТЭ и сборной Беларуси Александр Глеб рассказал, что переподписал контракт с БАТЭ, сообщает «Трибуна».

«У меня были предложения, но я принял решение переподписать контракт с БАТЭ. Поэтому продолжу свою карьеру, по сути, в родном клубе.

В дальнейшем у меня есть желание получить тренерскую лицензию. Планирую учиться на тренера параллельно с карьерой футболиста. Скорее всего тренерские курсы начну в Москве.

Если получится выйти на поле «Эмирейтс» против «Арсенала», то у меня будут особые чувства. Все-таки «Арсенал» у меня в сердце. Жду встречи с лондонским «Арсеналом» в Лиге Европы», — сказал Глеб.

Напомним, что соперником БАТЭ в Лиге Европы будет лондонский «Арсенал». Первый матч стадии 1/16 финала турнира между командами состоится в Борисове 14 февраля, ответный — 21 февраля в Лондоне.