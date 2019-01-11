закрыть
11 января 2019, пятница, 23:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Глеб: У меня были предложения, но я решил переподписать контракт с БАТЭ

5
  • 11.01.2019, 20:56
  • 1,056
Александр Глеб

Белорусский футболист продолжит выступать за борисовский клуб.

Полузащитник БАТЭ и сборной Беларуси Александр Глеб рассказал, что переподписал контракт с БАТЭ, сообщает «Трибуна».

«У меня были предложения, но я принял решение переподписать контракт с БАТЭ. Поэтому продолжу свою карьеру, по сути, в родном клубе.

В дальнейшем у меня есть желание получить тренерскую лицензию. Планирую учиться на тренера параллельно с карьерой футболиста. Скорее всего тренерские курсы начну в Москве.

Если получится выйти на поле «Эмирейтс» против «Арсенала», то у меня будут особые чувства. Все-таки «Арсенал» у меня в сердце. Жду встречи с лондонским «Арсеналом» в Лиге Европы», — сказал Глеб.

Напомним, что соперником БАТЭ в Лиге Европы будет лондонский «Арсенал». Первый матч стадии 1/16 финала турнира между командами состоится в Борисове 14 февраля, ответный — 21 февраля в Лондоне.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко в кресле-качалке
Лукашенко в кресле-качалке Ирина Халип
Союзное свинство
Союзное свинство Валерий Карбалевич
Коллективный Путин
Коллективный Путин Лилия Шевцова
Путину стали приходить счета за почти 20 лет вранья
Путину стали приходить счета за почти 20 лет вранья Леонид Гозман