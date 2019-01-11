CМИ: Brexit может быть перенесен 2 11.01.2019, 21:03

Правительство Великобритании должно принять шесть законов перед тем, как произойдет Brexit.

Великобритания может не выйти из Евросоюза 29 марта, как это было запланировано ранее. Об этом 11 января сообщило издание Evening Standard со ссылкой на источники в британском правительстве, сообщает «Гордон».

Это связано с тем, что правительство должно принять по меньшей мере шесть законов перед тем, как произойдет Brexit.

Даже если депутаты будут работать в парламенте на выходных и отменят свой отпуск в феврале, этого времени не хватит для того, чтобы завершить процедуру выхода государства из Евросоюза вовремя.