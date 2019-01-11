Что обещает кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко 3 11.01.2019, 21:28

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Анатолий Гриценко

В Киеве состоялся Форум демократических сил, где экс-министра обороны заявил о выдвижении в президенты.

Как прошел Форум демократических сил, выдвинувший экс-министра обороны в президенты, читайте в материале журналиста "Нового времени" Ивана Верстюка.

Морозным днем 11 декабря на парковке возле Пушкинского парка на столичном проспекте Победы было непривычно много автомобилей. На автобусах и легковушках разных марок в парк приехали сторонники экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

Здесь, в выставочном центре Акко Интернешенл, прошел Форум демократических сил, выдвинувший Гриценко в президенты. По данным фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова, с рейтингом 6,8% этот кандидат находится на шестом месте в списке желающих занять пост главы государства.

Форум был недолгим – всего чуть более часа. На протяжении этого часа на сцене выставочного центра побывали две дюжины человек. Как показало голосование, проведенное здесь же путем поднятия синих пригласительных билетов, все или почти все присутствующие считают Гриценко кандидатом, которого должен поддержать весь демократический фронт – от Самопомочи до Демальянса.

Голосование предваряла эмоциональная речь Александра Кралюка, ветерана АТО. Тот достал из кармана партбилет Гражданской позиции и рассказал, что с этим документом прошел всю войну. И даже один раз выбрался из вражеского окружения. После этого он предложил выдвинуть Гриценко в президенты.

Но началось действо с европейских ноток. Видеовыступление для форума записал Ханс фон Баален, депутат Европарламента от Альянса либералов и демократов за Европу. Затем на сцену в порядке очереди вышли ключевые союзники Гриценко, которые уже стали частью его команды: лидер партии Хвыля Виктор Чумак, Николай Томенко из Громадского руха и Николай Катеринчук из Европейской партии.

От партии самого Гриценко – Гражданская позиция – выступила известная активистка Марина Соловьева. Она сформулировала ключевые позиции кампании: "Укрепить обороноспособность страны, ликвидировать олигархию и частные монополии".

Выступления со сцены внимательно слушал партер. Партер выставочного центра Акко в этот день собрал трио лидеров Демальянса – Сергея Лещенко, Светлану Залищук и Мустафу Найема. А также экс-министра финансов Александра Данилюка, экс-министра иностранных дел Владимира Огрызко и бизнесмена Евгения Уткина.

Градус речей со сцены накалялся. Зал встретил аплодисментами выход Найема. Тот поспешил подчеркнуть, что на президентских выборах должны объединиться три кандидата – Гриценко с самым высоким рейтингом, лидер Самопомочи Андрей Садовой и Святослав Вакарчук, который так и не заявил о своей готовности баллотироваться. "Я бы очень хотел, чтобы на этих выборах мы имели единого кандидата", - сказал Найем.

Сам Гриценко появился на сцене, когда публика уже выслушала всех его союзников. Он заговорил о разочаровании людей в политике, что должно, по его мнению, помочь ему получить дополнительные голоса.

Сказав несколько вступительных фраз, Гриценко посмотрел на часы, сделал паузу и заявил: "По состоянию на 13:57 сегодняшнего дня я не имею никаких обязательств перед каким-либо политическим спонсором". Правда, он так и не уточнил, как все-таки финансируется его кампания.

Как стало понятно из выступления главного героя форума, он до сих пор не обещал никому никаких должностей. Но при этом Гриценко заверил: его команда в случае победы на президентских выборах вначале займет должности в президентской вертикали, а затем – в Верховной Раде и Кабинете министров.

Среди своих политических приоритетов Гриценко обозначил поддержку Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда. И тут же сделал первое крупное обещание своей кампании: ввести наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией всего имущества родственников и без права амнистии для всех правоохранителей и судей, обвиненных в коррупции.

Далее кандидат перешел на более знакомую ему тему оборонной политики. "Я отменю принудительный призыв на срочную службу, - говорил он в микрофон. – У нас будет только контрактная армия". Донбасс Гриценко планирует возвращать дипломатическими, информационными, военными и санкционными методами. Что касается Крыма, то тут политик обошелся без конкретики.

Закончил свою речь Гриценко обещанием не занимать президентский офис более чем один срок. "А завтра – в Центризбирком!", - подытожил спикер.

"Речь была хорошая", - поделился своими впечатлениями Виталий Шабунин, глава Центра противодействия коррупции. Он также выразил надежду, что в начале марта кандидаты от демократических сил еще раз померяют свой рейтинг и на выборы пойдет самый рейтинговый из них.

Экономических тем в своем выступлении Гриценко не касался. "Президент не отвечает за экономику, - объяснил такой ход Чумак, союзник кандидата в президенты. – Мы говорим о том, за что мы отвечаем". Правда, бывший глава Минфина Данилюк в разговоре с НВ признался, что уже давно консультирует Гриценко по экономическим вопросам.

Среди приверженцев Гриценко после форума царила эйфория. "Я услышал ровно все, что хотел услышать", - признался Юрий Фартушный, волонтер Гражданской позиции из Черкасской области. Примерно такие же месседжи озвучивали и другие партийные активисты.