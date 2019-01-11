Видеофакт: Журналист «Белсата» переоделся в Деда Мороза, чтобы попасть к главе «Белэнерго»
- 11.01.2019, 21:38
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Станиславу Ивашкевичу пришлось пойти на хитрость, чтобы попасть на прием к Павлу Дрозду.
Журналиста «Белсата» Станислава Ивашкевича охрана не пропустила к генеральному директору "Белэнерго" Павлу Дрозду. Тогда корреспондент переоделся Дедом Морозом, и охрана, не узнав журналиста, позволила войти, сообщает "Радыё Свабода".
Комментарий, который хотели взять у генерального директора, касался существования в «Белэнерго» цепи частных фирм-призраков, деньги на которые выкачиваются из белорусов через жировки. Комитет госконтроля уже заинтересовался сметой на 9 миллионов долларов нового офисного здания «Белэнерго» в центре Минска. При этом на модернизацию теплосетей средств хронически не хватает.
Генеральный директор сообщил, что на рассмотрение Лукашенко представлен проект реструктуризации энергетической отрасли, изменения якобы ожидаются в 2019-2020 годах.
Беларусы вельмі шчодры народ, мы проста так дорым грошы невядомым дзядзям і цёцям, якія ўпісваюць нам лічбачкі ў рахункі.— Тэлеканал Белсат (@Belsat_TV) 11 января 2019 г.
А цалкам расследаванне пра тое, як фірмы-прывіды павялічваюць лічбы ў жыроўках беларусаў глядзіце тут: https://t.co/z9oTdPL7lw «Давайце разбірацца» ! pic.twitter.com/hH4wT8fwKR