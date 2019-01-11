Видеофакт: Журналист «Белсата» переоделся в Деда Мороза, чтобы попасть к главе «Белэнерго» 11.01.2019, 21:38

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Фото: RFE/RL

Станиславу Ивашкевичу пришлось пойти на хитрость, чтобы попасть на прием к Павлу Дрозду.

Журналиста «Белсата» Станислава Ивашкевича охрана не пропустила к генеральному директору "Белэнерго" Павлу Дрозду. Тогда корреспондент переоделся Дедом Морозом, и охрана, не узнав журналиста, позволила войти, сообщает "Радыё Свабода".

Комментарий, который хотели взять у генерального директора, касался существования в «Белэнерго» цепи частных фирм-призраков, деньги на которые выкачиваются из белорусов через жировки. Комитет госконтроля уже заинтересовался сметой на 9 миллионов долларов нового офисного здания «Белэнерго» в центре Минска. При этом на модернизацию теплосетей средств хронически не хватает.

Генеральный директор сообщил, что на рассмотрение Лукашенко представлен проект реструктуризации энергетической отрасли, изменения якобы ожидаются в 2019-2020 годах.