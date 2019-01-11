Македонский парламент поддержал переименование страны 11.01.2019, 21:43

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Теперь сделку должна поддержать Греция.

В пятницу, 11 января, 81 из 120 депутатов македонского парламента проголосовали за поправки в конституцию, необходимые для переименования страны. Это стало важным шагом на пути реализации соглашения Греции и Македонии, о котором в июне договорились премьер-министры Македонии и Греции Зоран Заев и Алексис Ципрас, сообщает РБК.

Соглашение была подписано лидерами двух стран 17 июня 2018 года на берегу озера Преспа. Согласно ему, Македония получит новое название «Северная Республика Македония». Взамен власти Греции обещали, что не станут блокировать попытки Скопье присоединиться к НАТО и Евросоюзу. Прежнее название республики не устраивало Афины, так как топоним «Македония» географически распространяется в том числе на греческую Эгейскую Македонию, что якобы могло дать македонцам основание заявить права на греческие территории и на культурное наследие.

В пользу конституционных поправок проголосовали депутаты правящей партии «Социал-демократический союз» , а также оппозиционные силы. Переименование страны поддержали в том числе депутаты оппозиционной партии «Демократической партии македонского национального единства» (ВМРО-ДПМНЕ). Ранее ее руководство выступало против Преспанского соглашения, хотя настаивало на необходимости продолжать курс на интеграцию Скопье в структуры ЕС и НАТО.

Заключительным шагом на пути реализации соглашения должно стать его одобрение греческим парламентом. Чтобы соглашение Заева и Ципраса вступило в силу, его должны ратифицировать как минимум 151 из 300 законодателей в Афинах.