В Минске рабочие чистили от снега крышу и уронили на девушку кирпич 1 11.01.2019, 22:24

1,605

О случившемся девушка написала на своей странице в Facebook.

Вчера утром минчанка Варвара Козлова шла на работу по улице Ленинградской в Минске, когда на нее сверху упал кирпич. В этот момент рабочие чистили крышу дома и вместе со снегом под ноги прохожим полетели строительные материалы. О случившемся девушка написала на своей странице в Facebook.

«Утром иду на работу, с крыши дома на Ленинградской, 5, счищают снег. Вдоль тротуара нет ограждения, но поскольку на тротуар падает снег, я и еще пару человек обходим по проезжей части, — пишет Варвара. — И тут я чувствую резкую боль в ноге, смотрю на асфальт — лежит кирпич. Вместе со снегом на землю скинули кирпич, который ровно приземлился мне на ногу. Я плачу, а мужчина, который контролирует рабочий процесс, разводит руками и говорит: „Ну, а что я поделаю?“ Я предлагаю ему вызвать скорую, на что получаю ответ: „А ты совсем идти не можешь?“ <...> Пока я жду скорую за стеклянной дверью, вижу, как скидывают плиты, прохожие останавливаются, и в это же время выходят люди из офисов на улицу. Мужчина кричит наверх: „Ты скидывай снег, а не плиты, тут уже одна покалечилась“».

Скорая помощь отвезла девушку в травмопункт, где были диагностированы перелом пальца и гематома. Вернувшись домой, Варвара позвонила в местный ЖЭС. Там ей ответили, что в месте проведения работ установлено ограждение и никто не сбрасывает кирпичи.

«Тут я понимаю, что чувствую себя защищенной на ноль и вообще не знаю, куда в такой ситуации обращаться. Это дико и грустно — я никак не могу гарантировать свою безопасность в такой ситуации», — отмечает девушка.

Варвара написала заявление в милицию. В понедельник должна быть судмедэкспертиза.

«Ситуация неприятная — при такой халатности исход для людей может быть летальным, — переживает минчанка. — Поэтому мне хочется о ней говорить и хочется достучаться до ответственных — я надеюсь, что так что-то может измениться».