SpaceX запустила ракету Falcon 9 с десятью спутниками 2 11.01.2019, 23:25

1,336

Первая ступень ракеты-носителя успешно приземлилась на морскую платформу в Тихом океане.

Компания SpaceX успешно произвела первый в 2019 году запуск ракеты Falcon 9. На борту ракеты-носителя, запущенного с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии, — 10 спутников компании Iridium, международного оператора связи, сообщает «Голос Америки».

Спустя примерно час после выхода на орбиту спутники стали частью спутниковой группировки Iridium, состоящей из 75 космических аппаратов.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приземлилась на морскую платформу в Тихом океане.