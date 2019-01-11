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SpaceX запустила ракету Falcon 9 с десятью спутниками

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  • 11.01.2019, 23:25
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Первая ступень ракеты-носителя успешно приземлилась на морскую платформу в Тихом океане.

Компания SpaceX успешно произвела первый в 2019 году запуск ракеты Falcon 9. На борту ракеты-носителя, запущенного с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии, — 10 спутников компании Iridium, международного оператора связи, сообщает «Голос Америки».

Спустя примерно час после выхода на орбиту спутники стали частью спутниковой группировки Iridium, состоящей из 75 космических аппаратов.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приземлилась на морскую платформу в Тихом океане.


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