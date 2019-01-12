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Ученые рассказали о новой пользе алкоголя

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  • 12.01.2019, 8:06
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Оказывается, алкоголь полезен для пожилых людей с болезнями сердца.

Небольшие дозы спиртного не вредят здоровью людей старше 65 лет с сердечной недостаточностью и даже продлевают жизнь. К такому выводу пришли ученые из Университета Вашингтона в Миссури, пишет korrespondent.net.

Специалисты проводили исследование с 1984 по 2013 год с участием 5888 респондентов в возрасте от 65 лет (из них – 393 человека с проблемами сердца). Ученые обнаружили, что употребление небольших доз алкоголя не привело к ухудшению состояния пожилых людей с сердечными заболеваниями.

Более того, при умеренном потреблении алкоголя увеличение продолжительности жизни у них составило в среднем 383 дня (от 17 до 748 дней).

Мужчинам старше 65 лет рекомендуется не более двух порций алкоголя в сутки, что соответствует примерно 35-40 г спирта (две банки пива 0,33 л или бокал вина), женщинам – не более одной порции.


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