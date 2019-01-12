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В США побит рекорд приостановки работы правительства

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  • 12.01.2019, 8:09
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Трамп превзошел предшественников.

В субботу, 12 января, в США побит рекорд длительности частичной приостановки работы правительства. Нынешний шатдаун начался 22 декабря; когда он может закончиться, неизвестно. Предыдущий рекорд был установлен при президенте Билле Клинтоне: шатдаун продлился 21 день — с 16 декабря 1995 года по 5 января 1996 года.

При предшественнике Трампа на посту президента демократе Бараке Обаме был один случай нефинансирования правительства, который продлился с 1 по 16 октября 2013 года.

Для Трампа это уже третий шатдаун. Однако в предыдущие два споры между президентом и конгрессом, который одобряет финансирование правительства, удавалось урегулировать быстрее. Первая частичная приостановка работы правительства продлилась три дня (с 20 по 22 января 2018 года), вторая — меньше суток.

На этот раз спор между президентом и конгрессменами идет из-за финансирования стены на границе с Мексикой. Протяженность мексикано-американской границы около 3200 км, около 1100 км заграждений было построено при Обаме. Трамп требует на строительство $5,7 млрд, однако против выступают демократы в обеих палатах конгресса. Президент уступать не собирается и, как сообщают американские СМИ, готов ввести в стране чрезвычайное положение, что позволит ему взять средства на строительство из бюджета различных ведомств. Однако этот шаг может быть оспорен в суде, пишет The Wall Street Journal.


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