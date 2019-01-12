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Экс-футболиста сборной Беларуси задержали по делу о договорных матчах

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  • 12.01.2019, 8:26
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Виталий Ланько

Одним из задержанных по новому делу о договорных матчах является экс-футболист сборной Беларуси Виталий Ланько.

Нападающий играл в чемпионатах Беларуси, России, Украины, Казахстана, а завершил профессиональную карьеру в 2012 году. Последним клубом футболиста стало "Торпедо"-БелАЗ. 

В оперативной разработке присутствуют встречи с участием четырех команд высшей лиги, однако куда больше конкретики — в лиге первой, где странных матчей наберется с десяток, пишет pressball.by

Сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД установлено, что злоумышленники действовали по заранее оговоренному сценарию, а исход игры определялся выставляемыми букмекерскими конторами коэффициентами на определенный результат. Незаконную денежную прибыль участники "серых" схем получали от букмекерских контор стран Западной Европы и Азии. 

Pressball.by попытался дозвониться до Виталия Ланько, однако его телефон сейчас недоступен.


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