Bloomberg узнал о закрытии счетов российских бизнесменов на Кипре 2 12.01.2019, 8:31

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Банки запрашивали у них документы о происхождении средств на счетах.

Два российских бизнесмена, которые более десяти лет держали средства на счетах в кипрских банках, закрыли их из-за невозможности подтвердить происхождение денег. Об этом они сообщили Bloomberg.

По их словам, банки в течение последних нескольких месяцев запрашивали у предпринимателей старые документы для подтверждения источников происхождения средств на счетах. Однако бизнесмены не смогли предоставить банкам эти данные, пишет РБК.

Бывший замгендиректора «Газпрома» Александр Рязанов, занимающийся недвижимостью на Кипре, в интервью Bloomberg заявил, что «кипрским банкам сейчас нужно много бумаг, сейчас очень сложно открыть новый счет».

Гендиректор Института дипломированных бухгалтеров Кипра Кириакос Иордану сообщил, что «число россиян на Кипре сокращается». Bloomberg приводит данные Центробанка Кипра, согласно которым в конце ноября 2018 года объем средств на банковских счетах, принадлежащих иностранцам (в основном россиянам), упал до €7,1 млрд по сравнению с рекордными €21,5 млрд в конце 2012 года.

Летом 2018 года Центробанк Кипра сообщил банкам страны об ужесточении требований к иностранным компаниям. Кредитным организациям предписали выявлять офшорные компании и прекращать сотрудничество с ними.

Ужесточение стало результатом давления США на руководство Кипра: в мае прошлого года остров посещал помощник главы Минфина Маршалл Биллингсли. Юрист Александр Захаров в беседе с РБК подчеркнул, что Вашингтон «хоронит всю банковскую систему Кипра для нерезидентов».

В сентябре 2018 года Thomson Reuters опубликовал исследование, которое показало уход российских инвесторов с Кипра. По данным на конец лета, было проведено 48 сделок на рынке слияний и поглощений с участием российских активов, их сумма составила $7,8 млн. При этом в 2017 году число сделок равнялось 75, а сумма — $935 млн. При этом россияне стали проявлять интерес к Британским Виргинским островам: летом 2018 года местные компании участвовали в сделках с российскими активами на $1,3 млрд (в три раза больше, чем за весь 2017 год).